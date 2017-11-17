Выбираем детское автокресло по доступной цене

В таких промежуточных ситуациях единственным решением остается покупка недорогого удерживающего устройства. По сути, действительно дешевые полноценные автокресла предлагают только наши бренды, которые выпускают продукцию в России. Даже китайские марки стартуют с 7000—9000 рублей. А вот автокресла марки «Еду-Еду» можно приобрести начиная от 2000 рублей! Даже в самых простых моделях для детей до семи лет есть пятиточечные ремни безопасности с мягкими плечевыми накладками с регулировкой по вылету и высоте, съемный мягкий подголовник и боковые демпферы. По мере роста ребенка внутренние ремни снимаются, и маленький пассажир, который теперь спокойно может сидеть с вами спереди в своем «удерживающем устройстве», пристегивается штатным ремнем машины. Начиная от 3000 рублей можно купить автокресло, которое подходит ребенку в возрасте от года до 12 лет. У «Еду-Еду» есть и удерживающие устройства, в которых в зависимости от установки можно возить и новорожденного, и подросшего ребенка, что тоже исключает недомолвки в законе по использованию так называемых люлек.

Кресла «Еду-Еду» незаменимы для тех родителей, у которых нет собственного автомобиля и нет нужды покупать дорогое громоздкое кресло для пары поездок в год. За счет небольшого веса и очень простой и понятной системы установки любое кресло «Еду-Еду» легко можно взять с собой, чтобы поставить, например, в машину родственников. Это оптимальное решение для тех, кто пользуется каршерингом, набирающим обороты. Даже для такси это отличный выход, так как большинство таксомоторных компаний при вызове машины с детским креслом сразу завышают стоимость поездки.