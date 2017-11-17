Выбираем детское автокресло по доступной цене

В июле 2017 года в ПДД в очередной раз переписали раздел о правилах перевозки детей в автомобиле. Суть изменений сводится к следующему: ребенка до семи лет необходимо перевозить в «детском удерживающем устройстве» (к сожалению, это расплывчатое пояснение так и не сменило слово «автокресло»), а детей в возрасте от 7 до 12 лет можно просто пристегивать штатным ремнем безопасности, если они сидят на заднем сиденье. Если великовозрастное дитя усаживается справа от водителя, то ему тоже необходимо втиснуться в автокресло. Никаких адаптеров ремней безопасности закон больше не предусматривает.
Общепризнанных мировых параметров безопасности перевозки детей слишком много, чтобы вписаться в российское законодательство. И многие законопослушные родители и заботливые водители оказались в ситуации, когда автокресло нужно менять слишком часто, либо сразу покупать навороченное кресло-трансформер, которое подстраивается под увеличивающиеся габариты ребенка. Голова шестилетки уже торчит над подголовником, а до дня рождения еще полгода — нужно покупать сиденье для более старшей группы на несколько месяцев. Ребенку 10 лет, но штатный ремень безопасности при его росте без бустера оказывается на уровне шеи — снова надо приобретать полноценное просторное сиденье. Если же не обращать внимания на эти вещи, а просто следовать закону, то в случае даже небольшой аварии ребенок может серьезно пострадать. А теплая зимняя одежда, которая увеличивает «объем» малыша в несколько раз? Далеко не все дорогие кресла европейских и японских брендов это учитывают.
В таких промежуточных ситуациях единственным решением остается покупка недорогого удерживающего устройства. По сути, действительно дешевые полноценные автокресла предлагают только наши бренды, которые выпускают продукцию в России. Даже китайские марки стартуют с 7000—9000 рублей. А вот автокресла марки «Еду-Еду» можно приобрести начиная от 2000 рублей! Даже в самых простых моделях для детей до семи лет есть пятиточечные ремни безопасности с мягкими плечевыми накладками с регулировкой по вылету и высоте, съемный мягкий подголовник и боковые демпферы. По мере роста ребенка внутренние ремни снимаются, и маленький пассажир, который теперь спокойно может сидеть с вами спереди в своем «удерживающем устройстве», пристегивается штатным ремнем машины. Начиная от 3000 рублей можно купить автокресло, которое подходит ребенку в возрасте от года до 12 лет. У «Еду-Еду» есть и удерживающие устройства, в которых в зависимости от установки можно возить и новорожденного, и подросшего ребенка, что тоже исключает недомолвки в законе по использованию так называемых люлек.
Кресла «Еду-Еду» незаменимы для тех родителей, у которых нет собственного автомобиля и нет нужды покупать дорогое громоздкое кресло для пары поездок в год. За счет небольшого веса и очень простой и понятной системы установки любое кресло «Еду-Еду» легко можно взять с собой, чтобы поставить, например, в машину родственников. Это оптимальное решение для тех, кто пользуется каршерингом, набирающим обороты. Даже для такси это отличный выход, так как большинство таксомоторных компаний при вызове машины с детским креслом сразу завышают стоимость поездки.
Самые дорогие модели «Еду-Еду» обойдутся дешевле 7000 рублей, при этом такие модификации имеют регулируемый наклон спинки, съемные вкладыши и даже систему крепления к силовому каркасу автомобиля Isofix, с которой справится самая неопытная мама.
А еще ни у одного бренда нет такого разнообразия расцветок детских автосидений, как у «Еду-Еду». За такую цену можно накупить несколько разных вариантов под настроение ребенка.
Вместе с доступностью, автокресла «Еду-Еду» отвечают всем действующим стандартам безопасности ГОСТ Р 41.44.2005 г. и европейскому ЕЭК ООН № 44−04. Все модели успешно проходят испытания в лаборатории ФГУП НАМИ, где воспроизводятся ДТП с участием специальных манекенов со множеством датчиков и оценивается уровень повреждений. Кресла марки «Еду-Еду» продаются с 2013 года и с тех пор получили множество хороших отзывов среди потребителей.