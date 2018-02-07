«Яндекс. Навигатор» vs «Парковки Москвы»

Самым простым из них видится отсутствие необходимости выходить из одного ресурса в другой. Однако главные преимущества оплаты парковочной сессии через «Яндекс. Навигатор» в другом. «Навигатор» в отличие от конкурирующего ресурса напоминает, когда закончится оплаченное время: за 15 минут до завершения парковки пользователь получает соответствующее уведомление и решает, возвращаться или продлить сессию. А при досрочном завершении приложение напомнит, что парковку нужно закрыть: таймер на экране навигатора в момент построения нового маршрута напомнит о незавершенной аренде. «Парковки Москвы» подобной заботой о кошельке клиента похвастать не могут — их счетчик будет «тикать» до последнего.

Кроме того, оплатить парковочную сессию можно с помощью парковочного счета «Московского Паркинга», «Яндекс.Денег» или банковской карты. Для оплаты нужно включить парковочный слой в «Навигаторе» и нажать на ценник конкретной зоны. Затем нужно выбрать время парковочной сессии и оплатить ее.

Еще один плюс сервиса в том, что он поможет не накапливать средства на парковочном счете, на который возвращаются деньги за неиспользованное время. На iOS в экспериментальном режиме пользователи могут оплатить часть парковочного времени полным остатком средств с парковочного счета, а оставшуюся часть доплатить банковской картой.

Другая немаловажная особенность «Навигатора» в том, что с его помощью можно не только искать платные парковки, но и ориентироваться, где можно парковаться, а где нельзя, чтобы не нарушать правила.