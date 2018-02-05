Чем опасен снег на крыше машины

Это только кажется, что все автовладельцы считают обязательным делом перед поездкой стряхнуть нападавший за время стоянки снег со всех частей своего авто. Довольно внушительная их часть на самом деле уверена, что по-настоящему необходимо чистить лишь лобовое и боковые стекла и капот — чтобы было видно дорогу.
Евгений Банько

С крыши сугроб можно и не убирать — ветром сдует, считают некоторые автовладельцы и поступают соответствующим образом. Но бывает, что гражданин возит снежную шапку на «макушке» личного транспортного средства не вполне по собственной воле. Ликвидации этого безобразия может мешать, к примеру, наличие багажных приспособлений на крыше. Из-за таких девайсов тут появляются зоны, до которых добраться щеткой становится, как минимум, затруднительно. Еще один вариант появления «самоходного сугроба» рождается из сочетания следующих факторов: сильный снегопад, большая машина, миниатюрная автовладелица.

Добраться до крыши у девушки банально не хватает ни сил, ни роста: откопала окна-двери — и слава богу, как говорится, так и поедем. Есть еще один вариант появления снежной шапки на крыше — «прагматический», так сказать. Некоторые сограждане всерьез уверены, что сугроб может дать дополнительную защиту лакокрасочному покрытию машины. Такой «рачительный хозяин» в душе сожалеет, что на дверях и крыльях авто снежная «броня» держаться не будет. И вообще — каждый взмах щетки по краске родного транспортного средства создает миллиарды новых микроцарапин на кузове, через которые агрессивные реагенты бросаются грызть беззащитный металл… На самом деле снег и лед никакой дополнительной защиты не создают.

Наоборот, при неизбежном постепенном таянии (ведь кузов прогретой машины плавит снег) «айсберга» на крыше влага может проникнуть не только в микротрещины ЛКП и расширить их, но и попасть, например, под уплотнители дверей. А это — гарантия их примерзания. Помимо вполне ощутимых проблем такого рода снег на крыше несет еще и серьезную угрозу безопасности на дороге. Резкое торможение или проезд лежачего полицейского — и сугроб съезжает на лобовое стекло, разом перекрывая видимость. Хорошо, если в этот момент не будет требоваться совершить маневр. Ну, а если на крыше не особо внушительный сугроб, то с ним «дворники» не справятся.

Водителю придется выбираться из машины и убирать его с лобового стекла вручную, что отнюдь не безопасно на оживленной трассе. Не менее опасна ситуация, когда снежная шапка слетает с крыши под воздействием набегающего потока воздуха на большой скорости. Куда полетит эта глыба — в попутную машину или его вынесет на полосу встречного движения — не знает никто. Но в любом случае это не сулит ничего хорошего машине, поневоле ставшей мишенью такой бомбардировки. Ведь столкновение будет очень серьезным. 20-килограммовый пласт снега на скорости около 100 км/ч может ударит с силой около 5 тонн! Не даром, в европейских странах за организацию аварии из-за не счищенного с крыши авто снега полагается отдельный штраф.

штрафы, снегоходы, авария, ДТП, ремонт
5 февраля 2018
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