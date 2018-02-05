Чем опасен снег на крыше машины

С крыши сугроб можно и не убирать — ветром сдует, считают некоторые автовладельцы и поступают соответствующим образом. Но бывает, что гражданин возит снежную шапку на «макушке» личного транспортного средства не вполне по собственной воле. Ликвидации этого безобразия может мешать, к примеру, наличие багажных приспособлений на крыше. Из-за таких девайсов тут появляются зоны, до которых добраться щеткой становится, как минимум, затруднительно. Еще один вариант появления «самоходного сугроба» рождается из сочетания следующих факторов: сильный снегопад, большая машина, миниатюрная автовладелица.

Добраться до крыши у девушки банально не хватает ни сил, ни роста: откопала окна-двери — и слава богу, как говорится, так и поедем. Есть еще один вариант появления снежной шапки на крыше — «прагматический», так сказать. Некоторые сограждане всерьез уверены, что сугроб может дать дополнительную защиту лакокрасочному покрытию машины. Такой «рачительный хозяин» в душе сожалеет, что на дверях и крыльях авто снежная «броня» держаться не будет. И вообще — каждый взмах щетки по краске родного транспортного средства создает миллиарды новых микроцарапин на кузове, через которые агрессивные реагенты бросаются грызть беззащитный металл… На самом деле снег и лед никакой дополнительной защиты не создают.