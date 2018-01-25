Легендарный ГАЗ-66 с дизельным мотором продается за 300 000 рублей

И хотя квадратный внешний вид и незамысловат и даже чересчур брутален, «66-й» обладает гораздо более важным навыком — отменной проходимостью. И ничего страшного, что из-за расположения кабины прямо над двигателем рычаг механической коробки передач находится у тебя за спиной, и пусть расход топлива у версий с бензиновым мотором не бывает ниже 20 литров на «сотню», зато «шишига» проедет там, где еще не ступала нога человека. Иными словами, переводя на современный охотничье-рыболовный язык: ГАЗ-66 по проходимости гораздо круче «буханки» (УАЗ) и чуть менее крутой по сравнению с гусеничной БМП. Посадить «шишигу» можно лишь полностью на мосты, что бывает достаточно редко, и в таком случае в работу вступает старая добрая лебедка. К тому же «шишига» ремонтопригодна практически в любых условиях, хоть в чистом поле.