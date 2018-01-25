Легендарный ГАЗ-66 с дизельным мотором продается за 300 000 рублей

И хотя квадратный внешний вид и незамысловат и даже чересчур брутален, «66-й» обладает гораздо более важным навыком — отменной проходимостью. И ничего страшного, что из-за расположения кабины прямо над двигателем рычаг механической коробки передач находится у тебя за спиной, и пусть расход топлива у версий с бензиновым мотором не бывает ниже 20 литров на «сотню», зато «шишига» проедет там, где еще не ступала нога человека. Иными словами, переводя на современный охотничье-рыболовный язык: ГАЗ-66 по проходимости гораздо круче «буханки» (УАЗ) и чуть менее крутой по сравнению с гусеничной БМП. Посадить «шишигу» можно лишь полностью на мосты, что бывает достаточно редко, и в таком случае в работу вступает старая добрая лебедка. К тому же «шишига» ремонтопригодна практически в любых условиях, хоть в чистом поле.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Представленный на фотографиях автомобиль имеет интересную историю. Предыдущим владельцем авто был православный священник, который, в свою очередь, приобрел машину в воинской части с консервации, то есть в отличном техническом состоянии. Так что можно быть уверенным, что данный экземпляр, как минимум, уж точно освящен.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Нынешний хозяин «шишиги» использовал ее несколько раз в год для поездок на охоту, ведь в теплом и весьма комфортабельном кунге, больше похожем на номер недорогой гостиницы, легко размещаются шесть-семь человек. Так что неудивительно, что при обновлении армейских и прочих гаражей, многие охотники и рыболовы выкупают такие машины для личных нужд.
А этот автомобиль 2000 года выпуска сегодня продается за 300 000 рублей. Кроме серьезно переоборудованного кунга он может похвастать еще и тем, что его «сердце» — не прожорливый бензиновый мотор, а экономичный дизельный двигатель мощностью в 104 «лошадки», установленный новым владельцем несколько лет назад.