Что грозит водителю, не остановившемуся по требованию гаишника

Статья 63 Административного регламента ГИБДД фиксирует основания, которыми должны руководствоваться полицейские при остановке транспортного средства. Среди них фигурируют, например, установленные визуально «признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения», наличие данных о причастности водителя или пассажиров к совершению аварии или незаконных действий, ориентировки о розыске автомобиля, проверка документов и пр.
При этом закон предписывает инспектору останавливать транспортное средство «с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с красным световозвращателем». Для привлечения внимания участников дорожного движения могут использоваться специальные световые и звуковые сигналы. Мало того, по регламенту должно быть указано и место остановки авто.