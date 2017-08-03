Что грозит водителю, не остановившемуся по требованию гаишника

В случае, если автомобиль проехал мимо, у инспектора появляются веские подозрения, что скрывшийся водитель или его пассажиры замешаны в более серьезном преступлении, чем нарушение ПДД. Сотрудник полиции обязан сразу же передать по рации данные такого авто своим коллегам и принять меры по преследованию и принудительной остановке подозреваемого. Во время погони у полицейской машины должны быть включены световые и звуковые сигналы.

Полиция имеет право блокировать автомобиль нарушителя с помощью различных временных заграждений, а также перекрыть путь патрульной машиной и другими авто. В крайних случаях инспектор в праве применить огнестрельное оружие. Статья 19 Закона о полиции гласит, что «сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила». То есть, если инспектор сочтет, что во время погони подозреваемый водитель нарушает ПДД и тем самым угрожает жизни и здоровью окружающих, он вправе применить оружие.

В соответствии со статьей 27.5 КоАП, срок задержания может длиться от трех часов до двух суток. А невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства влечет за собой штраф в размере от 500 до 800 рублей (ст. 12.25 КоАП). Только и всего.