Что грозит водителю, не остановившемуся по требованию гаишника

Фото: МК / Наталья Губернаторова
Оснований, которыми инспектор может руководствоваться при остановке автомобиля, предостаточно. Если водитель игнорирует его требования, это расценивается, как административное правонарушение, и у сотрудника органов появляется право на задержание, то есть на кратковременное ограничение свободы.
Денис Халфин

Статья 63 Административного регламента ГИБДД фиксирует основания, которыми должны руководствоваться полицейские при остановке транспортного средства. Среди них фигурируют, например, установленные визуально «признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения», наличие данных о причастности водителя или пассажиров к совершению аварии или незаконных действий, ориентировки о розыске автомобиля, проверка документов и пр.

При этом закон предписывает инспектору останавливать транспортное средство «с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с красным световозвращателем». Для привлечения внимания участников дорожного движения могут использоваться специальные световые и звуковые сигналы. Мало того, по регламенту должно быть указано и место остановки авто.

Фото: МК / Наталья Губернаторова

В случае, если автомобиль проехал мимо, у инспектора появляются веские подозрения, что скрывшийся водитель или его пассажиры замешаны в более серьезном преступлении, чем нарушение ПДД. Сотрудник полиции обязан сразу же передать по рации данные такого авто своим коллегам и принять меры по преследованию и принудительной остановке подозреваемого. Во время погони у полицейской машины должны быть включены световые и звуковые сигналы.

Полиция имеет право блокировать автомобиль нарушителя с помощью различных временных заграждений, а также перекрыть путь патрульной машиной и другими авто. В крайних случаях инспектор в праве применить огнестрельное оружие. Статья 19 Закона о полиции гласит, что «сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила». То есть, если инспектор сочтет, что во время погони подозреваемый водитель нарушает ПДД и тем самым угрожает жизни и здоровью окружающих, он вправе применить оружие.

В соответствии со статьей 27.5 КоАП, срок задержания может длиться от трех часов до двух суток. А невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства влечет за собой штраф в размере от 500 до 800 рублей (ст. 12.25 КоАП). Только и всего.

штрафы, ПДД, арест, ГИБДД
3 августа 2017
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