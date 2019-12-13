Модели KIA получат новый логотип

Новый товарный знак представляет из себя соединенные буквы, которые могут, быть как белого, так и черного цвета.

Пока неясно, появится ли он на всех моделях производителя или достанется исключительно гибридам с электромобилями. Второй вариант мы не исключаем, ведь корейцы любят создавать для своих машин отдельные бренды. Скажем, собственный товарный знак сделали для внедорожника KIA Mohave нового поколения. Кстати, автомобиль уже сертифицировали для России.

Напомним, что нынешний логотип KIA появился в 2004 году. Он состоит из иероглифов «KI», означающего зарождение, и «A», символизирующего Азию.