Какие неприятные и опасные сюрпризы ждут покупателей подержанного BMW X3

Этот кроссовер кто-то обидно называет «ХэЗэ», а кто-то боготворит. Так или иначе, автомобиль пользуется спросом на вторичном рынке, так что совсем уже дешевых машин не найдете. Разве что они будут битые или с темной историей.

Кроссоверы, выпущенные в 2010—2014 годах, можно приобрести от 850 000 до 1 300 000 рублей. Учтите, что машин с относительно небольшим пробегом (до 80 000 км) крайне мало. Чаще всего встречаются экземпляры, на чьем одометре красуется цифра далеко за 100 000 км.

Рестайлинговые SUV, которые выпускали с 2014 по 2017 годы, дороже. Цены начинаются от 1 500 000 рублей. При этом, можно найти экземпляры уж с совсем смешным пробегом под 20 000 км. Стоят такие X3 около 1 800 000 рублей.

К чему же готовиться покупателю подержанного X3?

Кузов

Удивительно, но качество лакокрасочного покрытия «баварца» высокое. Каких-то конкретных проблемных мест выявить не удалось. Даже на тех участках кузова, которые активно обрабатываются дорожным пескоструем, краска держится стойко.

Ржавчина может напомнить о себе «глюками» в электрике. Скажем, коррозия нередко появляется на платах фонарей, установленных на крышке багажника и перегоревшие фонари приходится менять в сборе. А на дорестайлинговых машинах «ржа» разрушает один из «плюсовых» проводов аккумуляторной батареи, который проходит по днищу кузова.