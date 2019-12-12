Какие неприятные и опасные сюрпризы ждут покупателей подержанного BMW X3

Этот кроссовер кто-то обидно называет «ХэЗэ», а кто-то боготворит. Так или иначе, автомобиль пользуется спросом на вторичном рынке, так что совсем уже дешевых машин не найдете. Разве что они будут битые или с темной историей.
Кроссоверы, выпущенные в 2010—2014 годах, можно приобрести от 850 000 до 1 300 000 рублей. Учтите, что машин с относительно небольшим пробегом (до 80 000 км) крайне мало. Чаще всего встречаются экземпляры, на чьем одометре красуется цифра далеко за 100 000 км.
Рестайлинговые SUV, которые выпускали с 2014 по 2017 годы, дороже. Цены начинаются от 1 500 000 рублей. При этом, можно найти экземпляры уж с совсем смешным пробегом под 20 000 км. Стоят такие X3 около 1 800 000 рублей.
К чему же готовиться покупателю подержанного X3?
Кузов
Удивительно, но качество лакокрасочного покрытия «баварца» высокое. Каких-то конкретных проблемных мест выявить не удалось. Даже на тех участках кузова, которые активно обрабатываются дорожным пескоструем, краска держится стойко.
Ржавчина может напомнить о себе «глюками» в электрике. Скажем, коррозия нередко появляется на платах фонарей, установленных на крышке багажника и перегоревшие фонари приходится менять в сборе. А на дорестайлинговых машинах «ржа» разрушает один из «плюсовых» проводов аккумуляторной батареи, который проходит по днищу кузова.
При осмотре подержанного экземпляра стоит обратить внимание и на чистоту радиатора охлаждения двигателя. Дело в том, что все моторы BMW очень теплонагружены. А потому, перегрев — не такое уж редкое явление. Если радиатор забит грязью, от покупки такого автомобиля лучше отказаться. Скорее всего, за машиной хозяин не следил.
А ведь возможный перегрев мотора чреват серьезным ремонтом. Оно вам надо? Обычно, радиаторы рекомендуют чистить раз в два года. Не стоит игнорировать эту рекомендацию дилеров.
Силовой агрегат
2-литровый бензиновый турбомотор имеет два варианта форсировки — 184 и 245 л. с. Двигатель любит «есть» масло, так что за его уровнем надо следить. Если упустить момент, то на шейках распредвалов появляются задиры. Это приводит к дорогому ремонту, а в некоторых случаях и к полной замене головки блока цилиндров.
У «дизеля» серии N47 не отличается долговечностью цепь ГРМ. Обычно она требует внимания после 100 000 км пробега. К этой «круглой дате» может произойти удлинение цепи.
В восьмиступенчатом «автомате» надо почаще менять масло. Иначе продукты износа (стружка) разнесутся по всей гидросистеме, постепенно разрушая зубья шестерен. Итог — корпус сателлитов просто развалится.
Ходовая часть
Подвеска довольно прочная и стойко переносит все тяготы российских дорог. Амортизаторы «ходят» по 100 000 км, а сайленд-блоки верхних рычагов потребуют замены после 80 000 км пробега.
Может подкинуть неприятный сюрприз электроусилитель руля. Дело в том, что узел расположен низко, и при проезде луж на него частенько попадает вода. После таких водных «процедур» усилитель может отказать. Причем прямо в движении! По симптомам это поймет каждый. Внезапно «баранка» наливается таким усилием, что повернуть ее очень трудно. А вот другие элементы рулевого управления, такие как тяги и наконечники, «выхаживают» долго.
Покупать или нет
У BMW X3 второго поколения проблем хватает. Поэтому при выборе подержанного экземпляра важно знать историю машины. Если владелец вовремя обслуживал автомобиль, то на такую машину стоит обратить внимание. В противном случае, X3 грозит стать «деньгососом» для семейного бюджета.