Пекинский автосалон 2024: Porsche представляет новый Macan EV

Важнейшую премьеру немцы из Porsche выносят на Пекинский автосалон — рынок Поднебесной крайне важен для немецкого бренда, а китайский покупатель более не желает иметь дело ни с бензином, ни с дизелем. Электричество и аккумуляторы — вот китайское «настоящее». И стенд Porsche — тому подтверждение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд»

На огромном стенде Porsche Пекинского автосалона стоит всего две машины — и обе электрические. Многие эксперты считают, что двигатель внутреннего сгорания китайцам более не интересен, а электрокары уже в ближайшее время займут половину рынка. Сегмент же премиальных автомобилей, к которым, вне всякого сомнения, относится и Porsche, пройдет этот путь в Китае еще раньше. И немцы изо всех сил стараются соответствовать требованиям одного из самых актуальных своих покупателей.

Рядом с Taycan стоит одна из главных новинок Пекинского автосалона — новый Porsche Macan EV: его представление должно было состояться раньше, но немцы дорабатывали программную составляющую и откладывали премьеру. В итоге Macan 2024-го модельного года начнет свой путь из Пекина: нежно-сиреневый кроссовер оснащен аналогичной нежно-фисташковому Taycan силовой установкой, общей мощностью 612 л.с. и крутящим моментом в 1000 Нм. Для сравнения напомним, что грузовик-вездеход «Урал Next» располагает «моментом» в диапазоне 1049 до 2000 Нм.

Если коротко, то Taycan получил распределение веса между осями в соотношении 48/52, модернизированные электромоторы и улучшенную маневренность. Угол поворота кроссовера увеличен на 15%, а расширенные покрышки и электронно блокирующийся дифференциал у максимальных комплектаций сделают Porsche Macan самым «спортивным» автомобилем в своем классе.