Пекинский автосалон-2024: Китай показал, каким должен быть современный автопром

С фанфарами и под национальную музыку отворил свои двери международный Пекинский автосалон-2024, где состоялся умопомрачительный парад премьер: публике явили свыше 1000 новинок! Такого обилия железных форм и в «жирные» времена не случалось даже на Женевском мотор-шоу, по праву считавшимся ключевой автомобильной выставкой на планете. С «гвоздями» программы не без удовольствия познакомился портал «АвтоВзгляд», высадившийся здесь большим журналистским десантом.

Буйство инновационных технических решений и каскад высоких технологий, помноженных на электрификацию и самопилотирование — вот, чем похвастала нынешняя экспозиция в столице КНР. Еще недавно мы не верили в водородное будущее, а сейчас разработка и выпуск таких машины приобретают массовый характер.

Скажем больше: уникальные автомобили не только не вредят окружающей среде, самостоятельно управляются и едут, но еще и обмениваются данными с дорожной инфраструктурой и другими участниками движения. Впрочем, для России подобные новации пока, мягко говоря, не актуальны. А вот европейцам, привыкшим задавать тренды в мировой автоиндустрии, от столь невероятных прыжков прогрессивных китайских мастеров, похоже, больше не до жиру.

Если раньше азиаты ходили по стендам грандов международного автопрома, дабы «накопипастить» идей для будущих разработок, то теперь сами «толерасты» с отвисшими челюстями изучают «поднебесные» новинки. Что ж, пора признать: времена изменились...

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Справедливости ради, мы не будем грузить вас премьерами расцветающих «зеленых» технологий, которые еще нескоро будут доступны массовому российскому потребителю. А вот о более приземленных, пожалуй, поговорим. И начнем с самого популярного у наших соотечественников китайского бренда Haval.

Хедлайнером марки по праву стал полноприводный рамный внедорожник с литерой H9, переживший второе поколение. Автомобиль получил модный нынче «квадратный» дизайн, массивную решетку радиатора с горизонтальными секциями и «кликабельный» сенсорный салон. Впрочем, куда важнее, что трансмиссия не лишилась блокировок дифференциалов, а моторный отсек — движков внутреннего сгорания.

Причем, как и обещали китайцы, H9 достался тяговитый и экономичный дизельный мотор, о котором так мечтали наши соотечественники. Речь идет о наддувном агрегате мощностью 186 сил, работающем в паре с гидромеханическим девятидиапазонным «автоматом». По собственным данным портала «АвтоВзгляд», в обозримой перспективе модель пропишется на тульском заводе бренда. Ждем-с.

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Компания Chery, включая суббренды Omoda и Jaecoo, представили публике россыпь городских «гибридов». В их числе — кроссоверы Jaecoo J7 и J8 c приставкой PHEV, которые отличаются колоссально низким расходом топлива, наличием уймы премиальных опций и системой полного привода, способной распределять крутящий момент отдельно на каждое из колес. Omoda показала большой престижный кроссовер с шильдиком С7, выполненный в привычном для марки футуристичном дизайне, «разбавленном» обилием продвинутых функций, а головной бренд Chery — роскошный флагманский вседорожник Tiggo 9, построенный вокруг 1,5-литрового бензинового мотора, сдобренного электродвигателем в коробке передач.

Что касается марки Jetour, тоже входящей в состав компании Chery, но представленной в России обособленно, то главной премьерой стала модель с индексом Т5. Внедорожник, способный принять на борт от пяти до семи человек, козыряет типичными «офф-роуд"-повадками, включая эксцентричный дизайн, лифтованную подвеску и блокировки дифференциалов. В движение «проходимец» приводится четырьмя электромоторами суммарной мощностью более 760 л. с! По некоторым данным, модель может получить и традиционные двигатели, но об их характеристиках пока, увы, информации никакой.

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А вот «вездеход» системы BAIC с модельным именем BJ30, переродившись в новом поколении, порадовал смешанной силовой установкой на основе 1,5-литровой «бензинки» вкупе с EV. Отдача агрегатов под стать могущественному Cadillac Escalade — 409 «лошадей». Причем в гибридном режиме автомобиль способен преодолеть свыше 1000 км.

Дань чести и уважения новым трендам — экстерьер новинки выдержан в квадратном стиле. Собственно, как и свежий SUV от компании Changan, презентовавшей продукт под нишевым брендом Deepal.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, модели этой марки наряду с Avatr и Qiyuan в обозримом будущем появятся и в России. Говоря о кроссовере Deepal с заводским обозначением GS18, то едет он благодаря последовательному «гибриду» на базе бензиновой «полторашки», выполняющей роль генератора, в тандеме с двумя электромоторами, выдающими под 430 л.с.

Компания GAC выкатила целую россыпь новинок — от лифтбэков и седанов до минивэнов и кроссоверов. Пожалуй, самым любопытным является компактный паркетник GS3 с космическим дизайном и 177-сильным «турбо» под капотом. Конкурировать модель будет с излюбленным у россиян Geely Coolray и недооцененной пародией на Toyota CH-R — кроссовером Changan Uni-T.

Фото производителя.

Отдельного внимания заслуживают «бусы», коих на Пекинском автосалоне — несчетное множество. Да, в отличие от России, в Китае очень любят «маршрутки» для личного пользования. А потому практически все уважающие себя местные бренды украсили продуктовые линейки городскими минивэнами.

Среди них: Exeed 08, созданный в стилистике Tesla Cybertruck, который станет продолжением серии Exlantix, а также освеженный ультралюксовый Hongqi HQ9 PHEV и новомодный Forthing U-Tour V9. Честно сказать, если цены на подобные модели были не такими премиальными, как их позиционирование, то они определенно бы завоевали популярность у наших соотечественников. Ведь комфортабельный и динамичный вэн — без преувеличения лучший автомобиль для семейных путешествий.

Ну и стоит повторить, что портал «АвтоВзгляд», работающий на Пекинском автосалоне-2024 почти полным составом, будет в числе первых рассказывать своим читателям о самых громких премьерах этого мотор-шоу.