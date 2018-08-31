Седан Mercedes-Benz S-класса впервые получил двухлитровый мотор

Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz впервые оснастила люксовый седан S-класса бензиновым мотором с двумя турбинами объемом 2,0 л и мощностью 299 л. с., который работает в паре с девятидиапазонной автоматической коробкой передач. В помощь основному двигателю разработчики добавили гибридный компонент EQ-Boost.
Светлана Ермолаева

Правда, речь идет об авто исключительно для китайского рынка. В Поднебесной стартовали продажи премиального седана в удлиненной версии S 320 L. Седан именно в этой комплектации получил новую для модели силовую установку. Она заменила трехлитровую V-образную «шестерку» с турбонаддувом мощностью 272 «лошадки». Такой гибридный агрегат производитель уже опробовал на купе и кабриолете S-класса.

Стоит отметить, что система EQ-Boost состоит из стартер-генератора с ременным приводом, который запускается от собственной 48-вольтовой электросистемы.

Представленный в Китае Mercedes-Benz S 320 L вряд ли доберется до российского рынка. Сегодня у нас S-класс представлен с двумя дизельными моторами и пятью бензиновыми двигателями.

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1 сентября 2018
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