С началом осени количество машин в Москве увеличилось на 6%

В преддверии нового учебного года и окончания отпускного сезона ожидается осложнение дорожной ситуации. Традиционные скопления машин на въезде в Москву происходят в последние выходные лета, когда детей привозят с дач для подготовки к школе. Таким образом, въехать Москву будет немного сложней. Кроме того, по сравнению с прошлой неделей увеличилось количество автомобилей.

Так, в часы пик на этой неделе на дорогах уже передвигается на 6% больше автомобилей, чем в среднем летом. С наступлением учебного сезона ведомство прогнозирует локальные затруднения у крупных торговых центров и детских магазинов, так как родители начинают готовить детей к детскому саду/школе и ездят за покупками.

– Мы рекомендуем автомобилистам избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи крупных торговых центров и детских магазинов. Например, Центрального детского мира, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в ЦОДД Москвы.