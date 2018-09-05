Renault Logan и Sandero не покинут российский рынок

Как известно, седан Logan, хетчбэк Sandero и кроссовер Duster — модели румынского бренда Dacia, которые представлены в ряде стран, в том числе и в России, под маркой Renault.

На днях в интервью изданию Automotive News Europe шеф-дизайнер «Рено» Лоренс ван ден Акер рассказал, что хотел бы, чтобы французская компания прекратила продавать дешевые «производные» от Dacia машины и, наконец, «пошла на повышение».

Фразу, слетевшую с губ главного дизайнера, незамедлительно подхватили СМИ: пиши пропало, Logan и Sandero выводят с отечественного рынка. А Duster, якобы, оставляют, поскольку он является бестселлером в нашей стране.

На самом же деле, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в Renault Россия, в обозримом будущем модельный ряд не то, что не сократится, а наоборот — только расширится.

Напомним, на Московском автосалоне, ранцузы представили совершенно новый купеобразный кроссовер Arkana, который поступит в продажу в начале следующего года. Кроме того, совсем скоро потребителям станет доступен «внедорожный» Logan с наклейкой Stepway — седан с повышенным клиренсом и пластиковым, а-ля защитным обвесом.