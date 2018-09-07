«Авилон» решил продавать грузовики

Дилерский центр AutoLogistics (ALS), входящий в холдинг «Группа 'Авилон», подписал договор о сотрудничестве с «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», российский завод которого собираетв том числе и большегрузы Mercedes-Benz. Пока документ допускает только сервисное обслуживание «Мерседесов», но в дальнейшем автодилер собирается стать самым крупным продавцом грузового коммерческого транспорта.

Напомним, что сегодня «Авилон» торгует только легковыми автомобилями и легкими коммерческими машинами: компания является официальным дилером Hyundai, Volkswagen, Ford, Jeep, FIAT, Volvo, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Genesis, Jaguar, Land Rover, Mini, Cadillac, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti и Maserati.

Для справки надо отметить, что AutoLogistics (ALS) — это сервисный центр в Подмосковье, специализирующийся на техническом обслуживании большегрузов и другой спецтехникию Так же он продает запчасти для грузовиков, автомобили с пробегом и предоставляет таможенные услуги.