20 лет спустя: почему в России разлюбили немецкие машины

Согласно статистике, подготовленной экспертами ГК «АвтоСпецЦентр», за последние 20 лет доля отечественных автомобилей на рынке обрушилась с 95% до 45%. Наши сограждане активно пересаживаются на иномарки — в частности, на корейские машины KIA и Hyundai, которые нынче правят бал.

В 1998-м же, когда автопром Страны утренней свежести переживал трудности, вызванные азиатским кризисом, и только готовился к захвату развивающихся государств, наибольшим спросом в России пользовались «немцы» — Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. Альтернативных вариантов особо и не было.

В конце 90-х автомобили эксплуатировали по 10 лет, сейчас же по 3—4 года.

Учитывая, какие прайсы вешали на автомобили два десятилетия назад, совсем не удивительно, что цена была определяющим фактором при выборе машины. Со временем, когда легковушки стал более доступным, а покупатели свободнее в плане финансов, в ключевые выбились и другие аспекты, такие как качество транспортного средства и его безопасность. Да и вообще требования россиян к авто значительно выросли.