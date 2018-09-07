20 лет спустя: почему в России разлюбили немецкие машины

Фото: eyeni.info
За последние 20 лет отношение россиян к машинам переменилось в корне, да и сам отечественный авторынок серьезно эволюционировал. Если в 90-х собственное авто считалось непозволительной роскошью, то сегодня как минимум одной легковушкой располагает каждая третья семья. Вместе с тем трансформировались и требования покупателей к личному транспорту, о чем свидетельствует любопытная статистика.
Виктория Базылева

Дебютное интернет-выступление Бориса Ельцина, первая победа французской сборной по футболу на Чемпионате мира, премьера операционной системы Windows 98, дефолт… Все это 1998 год. Тогда легковые автомобили стоили в России космических денег: за отечественные машины дилеры просили порядка 40 000 — 70 000 рублей, а за иномарки — не менее 200 000. Да, это очень много, когда средняя зарплата по стране не превышает 1500 целковых.

В 1998 году ставки по автокредиту составляли 5—6%. В 2018-м они варьируются в диапазоне 9—15%.

Сейчас же все иначе: автомобили российских брендов продаются в среднем за 600 000 рублей, зарубежных — за 1,5 млн. Приобрести машину жителю крупного города, которому ежемесячно «капает» на банковскую карту 70 000 «деревянных», вполне реально. Тем более, что придумано множество различных стимулирующих программ, таких как Trade In, утилизация, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и прочие.

Согласно статистике, подготовленной экспертами ГК «АвтоСпецЦентр», за последние 20 лет доля отечественных автомобилей на рынке обрушилась с 95% до 45%. Наши сограждане активно пересаживаются на иномарки — в частности, на корейские машины KIA и Hyundai, которые нынче правят бал.

В 1998-м же, когда автопром Страны утренней свежести переживал трудности, вызванные азиатским кризисом, и только готовился к захвату развивающихся государств, наибольшим спросом в России пользовались «немцы» — Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. Альтернативных вариантов особо и не было.

В конце 90-х автомобили эксплуатировали по 10 лет, сейчас же по 3—4 года.

Учитывая, какие прайсы вешали на автомобили два десятилетия назад, совсем не удивительно, что цена была определяющим фактором при выборе машины. Со временем, когда легковушки стал более доступным, а покупатели свободнее в плане финансов, в ключевые выбились и другие аспекты, такие как качество транспортного средства и его безопасность. Да и вообще требования россиян к авто значительно выросли.

Так, присматриваясь к машине, большинство покупателей учитывает, помимо прочего, результаты независимых краш-тестов, которые регулярно проводятся экспертами EuroNCAP. Современные автовладельцы обращают внимание и на оснащение — особой популярностью у них пользуются обогрев сидений и ассистенты парковки.

А двадцать лет назад о таких опциях автомобилисты и подумать не могли. Пределом их мечтаний были подушки безопасности и системы ABS и ESP, доступные лишь на премиальных моделях.

В 1998 году на тысячу россиян приходилось 130 автомобилей, а в 2018-м — уже 293 машины.

– Требования покупателей к качеству выросли: часто нашим менеджерам задают сложные технические вопросы, которые мы не ожидаем услышать от хрупкой девушки, выбирающей себе новый хетчбэк. Россияне стали более взыскательны при покупке авто — на фоне конкуренции на автомобильном рынке это очевидный и предсказуемый тренд, — отметил Евгений Гришкевич, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр».

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7 сентября 2018
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