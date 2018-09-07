20 лет спустя: почему в России разлюбили немецкие машины

Дебютное интернет-выступление Бориса Ельцина, первая победа французской сборной по футболу на Чемпионате мира, премьера операционной системы Windows 98, дефолт… Все это 1998 год. Тогда легковые автомобили стоили в России космических денег: за отечественные машины дилеры просили порядка 40 000 — 70 000 рублей, а за иномарки — не менее 200 000. Да, это очень много, когда средняя зарплата по стране не превышает 1500 целковых.
В 1998 году ставки по автокредиту составляли 5—6%. В 2018-м они варьируются в диапазоне 9—15%.
Сейчас же все иначе: автомобили российских брендов продаются в среднем за 600 000 рублей, зарубежных — за 1,5 млн. Приобрести машину жителю крупного города, которому ежемесячно «капает» на банковскую карту 70 000 «деревянных», вполне реально. Тем более, что придумано множество различных стимулирующих программ, таких как Trade In, утилизация, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и прочие.