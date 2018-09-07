Внедорожники Ford признаны пожароопасными

Ford Motor объявил о сервисной акции на 2 миллиона пикапов F-150 2015–2018 годов выпуска. Механизм натяжителя ремня безопасности содержит пиротехническое вещество для его удержания в замке во время аварии. Дефект этого компонента может привести к самопроизвольному возгоранию.

В США уже зафиксировано 17 таких случаев, а в Канаде — шесть. При этом о жертвах и ранениях в результате подобных инцендентов ничего не сообщается, хотя в трех случаях автомобиль сгорал полностью.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) получило пять жалоб от владельцев неисправных пикапов и уже ведет в отношении Ford расследование. Машины отзываются по всей Северной Америке: 1,62 миллионов — в США, 340 000 — в Канаде и 37 000 — в Мексике.