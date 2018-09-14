В России стартовали продажи нового Volkswagen Golf

Volkswagen Golf официально вернулся в Россию. Компания официально объявила о старте российских продаж модели. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми турбированными моторами 1,4 TSI мощностью 125 л. с. и 150 л. с. Коробка — безальтернативная 7-ступенчатая роботизированная с приводом исключительно на передние колеса.

В самой бюджетной комплектации — Trendline — машина стоит 1,43 млн. рублей. За вариант Comfortline просят за 1,5 млн, за R-Line 1,57 млн. рублей и за Highline — 1,65 млн. рублей. Причем, 150-сильный двигатель предусмотрен только в случае Highline. Все версии российского Golf оборудованы ESP, (включая ABS, ASR, EDS, MSR), системой автоматического подруливания и электронной блокировкой дифференциала XDS.

Уже «в базе» Golf оборудован фронтальными подушками безопасности, подушками защиты коленей водителя, боковыми подушками безопасности спереди, а также подушками-шторками на весь салон. Для всех версий доступны электронный иммобилайзер, индикатор потери давления в шинах, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, датчик износа колодок и система распознавания усталости водителя.

Кроме того, все четыре комплектации Golf получают: двухзонный климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, электро усилитель рулевого управления, систему «старт-стоп» с рекуперацией энергии, датчики парковки спереди и сзади и аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем и 8 динамиками.