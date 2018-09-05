Продажи Volkswagen выросли в России на 20%

Лидером продаж бренда по прежнему остается VW Polo, показавший довольно значительный рост в 38%: за отчетный период эти «бюджетники» пришлись по вкусу 5169 покупателям. Кроме того, клиенты сделали выбор в пользу 392 кроссовеоов Touareg нового поколения, появившихся у дилеров в конце июля, и 134 флагманских Teramont.

Напомним, что сейчас Polo представлен в трех модификациях: стандартной — от 599 900 рублей; недавно представленной JOY, которая оценивается в 804 900 «деревянных», и Drive по цене от 709 900 «целковых».

Силовая линейка включает три бензиновых мотора: парц 1,6-литровых двигателей мощностью 90 и 110 л. с., агрегатированных с пятиступенчатой «механикой» или с шестидиапазонной автоматической коробкой передач — на выбор, и агрегат с турбонаддувом объемом 1,4 л с отдачей в 125 «лошадей», работающий совместно либо с шестискоростной МКП, либо с семиступенчатым роботом DSG.