Опубликованы первые фотографии обновленного Genesis G90

Фото: Genesis
Компания Genesis — премиальный суббренд Hyundai — опубликовала первые рендерные изображения пережившего рестайлинг флагмана G90. По предварительным данным, «живая» премьера посвежевшего седана состоится до конца нынешнего года.
Кристина Извекова

Судя по фотографиям, обновленный Genesis G90 получил видоизмененную переднюю и заднюю оптику, перелицованные бамперы, а также новую радиаторную решетку, отдаленно напоминающую пятиугольный «гриль» концептуального купе Genesis Essentia.

По данным корейских СМИ, на домашнем рынке посвежевший Genesis G90 будет продаваться в трех модификациях с 370-сильным турбомотором объемом 3,3 литра и двумя 3,8- и 5,0-литровыми атмосферниками мощностью 315 и 425 л. с. Коробка передач — десятиступенчатый «автомат», а привод — на выбор покупателя — задний или полный.

Подробностей о комплектациях обновленного седана на сегодняшний день нет. Вероятно, корейцы решили сохранить интригу до презентации модели, которая состоится в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что в нашей стране Genesis G90 продается по цене от 4 775 000 рублей за стандартную модификацию и от 6 275 000 целковых за удлиненную. Помимо G90, корейцы предлагают россиянам более доступные седаны G70 (стартовый прайс — 1 999 000 рублей) и G80 (от 2 550 000 «деревянных»).

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17 сентября 2018
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