Опубликованы первые фотографии обновленного Genesis G90

Судя по фотографиям, обновленный Genesis G90 получил видоизмененную переднюю и заднюю оптику, перелицованные бамперы, а также новую радиаторную решетку, отдаленно напоминающую пятиугольный «гриль» концептуального купе Genesis Essentia.

По данным корейских СМИ, на домашнем рынке посвежевший Genesis G90 будет продаваться в трех модификациях с 370-сильным турбомотором объемом 3,3 литра и двумя 3,8- и 5,0-литровыми атмосферниками мощностью 315 и 425 л. с. Коробка передач — десятиступенчатый «автомат», а привод — на выбор покупателя — задний или полный.

Подробностей о комплектациях обновленного седана на сегодняшний день нет. Вероятно, корейцы решили сохранить интригу до презентации модели, которая состоится в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что в нашей стране Genesis G90 продается по цене от 4 775 000 рублей за стандартную модификацию и от 6 275 000 целковых за удлиненную. Помимо G90, корейцы предлагают россиянам более доступные седаны G70 (стартовый прайс — 1 999 000 рублей) и G80 (от 2 550 000 «деревянных»).