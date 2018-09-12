Тест-драйв нового KIA Cerato: эталонный прорыв

Хотя, заметим, и предыдущая генерация модели, которая, надо сказать, еще какое-то время будет продаваться у нас под названием Cerato Classic, может на равных спорить с одноклассниками. Весьма привлекательная снаружи и внутри, машина демонстрирует отменные динамические способности, откровенно провоцируя своего владельца на весьма активную — и при этом уверенную — езду и в городе, и на загородных просторах. Поэтому совершенно непонятно, почему (особенно если принять во внимание вкусную начальную цену в 989 900 рублей) автомобиль не расходился, как горячие пирожки — в минувшем году его выбрали чуть менее 7000 автолюбителей.

ИЩЕМ КРАЙНИХ

Возможно, злую шутку сыграл с авто талант маэстро Шрайера. Седан, вышедший из-под его пера, безусловно и однозначно отвечает всем мировым трендам автостроения, однако за душу берет не всех и не всегда — нет в нем той изюминки, на которую бы клюнул массовый покупатель. С другой стороны, тут подкачали и маркетологи бренда, не сумевшие объяснить потенциальному клиенту, почему именно это транспортное средство должно стать его выбором — позиционирование очень шустрой и комфортной бюджетной «зажигалки» оказалось не на уровне. Но, похоже, с выходом на рынок четвертого поколения KIA Cerato и эти проблемы решены.

Хотя бы потому, что новинка российского рынка представлена корейским автостроителем невероятно просто, но максимально емко. Знакомьтесь: перед вами эталонный, по его мнению, седан в своем классе. И, честно говоря, с подобной характеристикой трудно не согласиться, хотя о вкусах, как известно, не спорят.