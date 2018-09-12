Тест-драйв нового KIA Cerato: эталонный прорыв

Фото KIA
В премиальных амбициях корейской KIA сегодня мало кто сомневается даже несмотря на то, что представители марки всякий раз дипломатично уходят от прямых ответов на этот вопрос, регулярно задаваемый им автожурналистами. Однако новые поколения и рестайлинговые версии популярных моделей, выведенных компанией на рынок только в нынешнем году, говорят о высоких устремлениях корейского производителя лучше любого официального спикера.
Александр Ростарчук

При этом и флагман бренда Stinger, и обновленные Оptima, Sportage, Sorento Prime, и пережившие смену поколений Ceed и Cerato уже сейчас вплотную подобрались ко многими представителям премиального сегмента и по дизайнерским решениям, и по технической части, и по опциям комфорта. А уж в среднем ценовом диапазоне, а тем более — в бюджетном, готовы дать бой самым именитым конкурентам.

Впрочем, если об умениях и способностях первых пяти «мушкетерах короля» мы уже довольно подробно рассказывали, то чем возьмет противников свежее поколение KIA Cerato, чьи российские продажи открываются 1 октября 2018 года, пока мало кому известно.

Портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал новобранца в деле, оценив его подготовку к грядущим рыночным сражениям (в главных соперниках авто — Skoda Octavia, Toyota Corolla, VW Jetta, Hyundai Elantra, Ford Focus).

Фото KIA

Хотя, заметим, и предыдущая генерация модели, которая, надо сказать, еще какое-то время будет продаваться у нас под названием Cerato Classic, может на равных спорить с одноклассниками. Весьма привлекательная снаружи и внутри, машина демонстрирует отменные динамические способности, откровенно провоцируя своего владельца на весьма активную — и при этом уверенную — езду и в городе, и на загородных просторах. Поэтому совершенно непонятно, почему (особенно если принять во внимание вкусную начальную цену в 989 900 рублей) автомобиль не расходился, как горячие пирожки — в минувшем году его выбрали чуть менее 7000 автолюбителей.

ИЩЕМ КРАЙНИХ

Возможно, злую шутку сыграл с авто талант маэстро Шрайера. Седан, вышедший из-под его пера, безусловно и однозначно отвечает всем мировым трендам автостроения, однако за душу берет не всех и не всегда — нет в нем той изюминки, на которую бы клюнул массовый покупатель. С другой стороны, тут подкачали и маркетологи бренда, не сумевшие объяснить потенциальному клиенту, почему именно это транспортное средство должно стать его выбором — позиционирование очень шустрой и комфортной бюджетной «зажигалки» оказалось не на уровне. Но, похоже, с выходом на рынок четвертого поколения KIA Cerato и эти проблемы решены.

Хотя бы потому, что новинка российского рынка представлена корейским автостроителем невероятно просто, но максимально емко. Знакомьтесь: перед вами эталонный, по его мнению, седан в своем классе. И, честно говоря, с подобной характеристикой трудно не согласиться, хотя о вкусах, как известно, не спорят.

Фото KIA

УЛЫБКА ЗВЕРЯ

Но так или иначе, но внешне новый KIA Cerato выглядит на порядок круче предшественника. Во многом благодаря тому, что он стал и выше, и длиннее, и шире. И пусть «цифры роста» не особо велики (5—80−20 мм соответственно), но при таких габаритах и прежний автомобиль выглядел бы интереснее: совершенно иначе зазвучали и изгибы крыши, и строгий силуэт, и укороченные свесы. В принципе, все эти элементы остались практически без изменений, но вытянувшийся передок, еще больше укороченный задок и как бы прилипшая к нему кабина сделали седан похожим на хищника, бросающегося на жертву.

Кстати сказать, подобные дизайнерские решения позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления седана до впечатляющей цифры 0,27. А агрессию броска этому механическому зверю сообщают полностью светодиодная передняя оптика (глаза зверя) и плотоядная улыбка решетки обдува радиатора (пасть зверя). А в целом автомобиль вышел весьма харизматичным и даже, возможно, авангардистским: в лучших, короче говоря, традициях и стилистике флагманской модели KIA — фастбэка класса «гран турзимо» Stinger. И если брать машину в «боевой» красной расцветке (в гамме, кстати сказать, появился новый волнующий колер Runway Red, рекомендуем), внимание соседей по потоку и даже безлошадных участников дорожного движения обоих полов вам гарантировано.

Хотя если последним повезет превратиться в пассажиров этого «корейца», они будут удивлены еще больше. Компактный седан предлагает решения, больше характерные для его коллег из чистого бизнес-класса (в старших комплектация — особенно). Если говорить о «внутреннем содержании» новинки рынка в двух словах, то тут все просто: дорого и солидно.

  • Фото KIA
  • Фото KIA

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЁ

Хотя к описанию интерьера просятся и такие эпитеты, как стильно, элегантно, изыскано-минималистично. Причем, даже в начальных комплектациях, где еще нет ни мультимедийки с 8-дюймовым экраном, ни отделанных кожей «баранки» и рычага селектора трансмиссии, ни беспроводной зарядки для смартфонов.

Тут достаточно сказать, что уже в базе «кореец» имеет аудиосистему с шестью динамиками и монохромный или цветной (в зависимости от версии) дисплей. Мультимедийная система всех уровней порадует радио, USB- и AUX-входами, поддержкой формата МР3 и Bluetooth.

Но, на наш взгляд, оптимальным выбором станут комплектации Luxe или Prestige, которые порадуют и светодиодной оптикой, и кожей в отделке, и передними и задними парктрониками, и круиз-контролем, и датчиком света. «Престижная» ипостась машины дополнит радость владельца мультимедийной системой с диагональю монитора 8 дюймов с камерой заднего вида и поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Единственный совет: какую бы комплектацию вы ни выбрали, она, на наш взгляд, должна быть вооружена 2-литровым движком. (150 л. с., 192 Нм). Нет, и агрегат объемом 1,6 л мощностью 128 л. с. хорош, но реальным королем дорог что городских джунглей, что загородных саванн вы почувствуете себя только со старшим мотором.

Эти двигатели нам хорошо известны, поскольку перекочевали на новинку с третьего поколения «Церато». «Зажигать» с ними, решаясь на весьма динамичные маневры — истинное удовольствие для тех, кто с бензином в крови.

Фото KIA

ЕДЕМ БЫСТРО, НО АККУРАТНО

Другое дело, что новый Cerato, получивший модернизированную платформу (корейцы называют ее «глобальной К2») и глубоко переработанные настройки шасси и рулевого правления, стал настоящим гоночным болидом гражданского радиуса действия с отменной управляемостью. Настолько отменной, что не очень опытному, но при этом отчаянному водителю легко и заиграться.

Автомобиль реагирует на легчайшее нажатие педали газа бешеным спуртом и стабильно ускоряется во всем диапазоне. На свободных автомагистралях это, разумеется, огромный плюс: обогнать что одинокого тихохода, что колонну бодрых большегрузов, чьи водители иногда ведут себя совсем как пилоты F1 на очередном гран-при, не составляет труда. Однако в мегаполисе то и дело выскакивающей из-под тебя машине приходиться постоянно давать укорот. То есть педалью тормоза (тормозная система при всей своей чуткости не ставит машину колом при малейшим касании, но более чем адекватно реагирует на действия пилота),приходиться работать ничуть не реже, чем газа: сумеете ли вы обуздать этого скакуна в перманентных заторах и глухих пробках?

Что касается рулежки, то «баранка» авто пусть и не такая точная, как в моделях BMW, но ее обратной связи и отклика на задумки рулевого более чем достаточно, чтобы уверенно вписываться на хороших скоростях в самые острые повороты. Приятно наливаясь тяжестью, он добавляет шоферу уверенности в надежном исполнении всех задуманных им маневрах (о каких-либо подруливаниях на прямиках речи вообще не идет — Cerato стоит на трассе, как влитой).

Фото KIA

И ЗАБУДЕМ ПРО УХАБЫ

Единственный, но вполне объяснимый при таком драйверском характере машины, минус — достаточно жесткое преодоление ею серьезных неровностей. На крутых колдобинах седоков потряхивает, хотя мелкие огрехи дорожного полотна авто практически не замечает. Подобная реакция на ухабы — итог работы инженеров с характеристиками амортизаторов и использование новых пружин, вкупе сообщающих машине спортивный характер: но исключительно «кольцевой», а не «ралли-рейдовый». Короче говоря, корейцы сумели сделать отменную «зажигалку», более чем приспособленную и к городским светофорным гонкам, и к нескучному дальнему путешествию (кстати сказать, в загородном цикле в режиме «Эко» — всего тут предусмотрено четыре режима движения — нам удалось добиться расхода топлива на уровне 5,7 л/100 км).

В котором, кстати сказать, и собственно водитель, и его пассажиры будут чувствовать себя весьма вольготно. Первому помогут исчерпывающий диапазон регулировок хорошо спрофилированного по всем направлениям кресла плюс отменная боковая поддержка (обидно, правда, что доступная для ряда рынков функция вентиляции сидений для России не предусмотрена). А вторые с удобством устроятся втроем на заднем диване, при чем даже если будут почти баскетбольного роста — пространства для головы, ног и плечей более, чем достаточно (другое дело, что «габаритным» седокам втроем будет все-таки тесновато). Да и с поклажей тут проблем не возникнет: багажный отсек имеет рекордный в классе объем 502 л.

…И подводя итог нашего тест-драйва можно с уверенностью сказать, что новый KIA Cerato имеет весьма реальные шансы стать лидером в своем сегменте. И даже более того. Яркий, броский, ходкий, нашпигованный опциями комфорта, он даже вторгается на поляну настоящего бинес-класса, По весьма умеренной при этом цене: его прайс-листы стартуют с отметки 1 049 900 рублей, и даже самая навороченная комплектация машины по сегодняшним меркам не выглядит разорительной, начинаясь с 1 359 000 «деревянных».

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15 сентября 2018
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