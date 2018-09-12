Тест-драйв нового KIA Cerato: эталонный прорыв

При этом и флагман бренда Stinger, и обновленные Оptima, Sportage, Sorento Prime, и пережившие смену поколений Ceed и Cerato уже сейчас вплотную подобрались ко многими представителям премиального сегмента и по дизайнерским решениям, и по технической части, и по опциям комфорта. А уж в среднем ценовом диапазоне, а тем более — в бюджетном, готовы дать бой самым именитым конкурентам.
Впрочем, если об умениях и способностях первых пяти «мушкетерах короля» мы уже довольно подробно рассказывали, то чем возьмет противников свежее поколение KIA Cerato, чьи российские продажи открываются 1 октября 2018 года, пока мало кому известно.
Портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал новобранца в деле, оценив его подготовку к грядущим рыночным сражениям (в главных соперниках авто — Skoda Octavia, Toyota Corolla, VW Jetta, Hyundai Elantra, Ford Focus).