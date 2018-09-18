Названы сроки появления в России обновленной Mazda6

Премьера очередной, уже третьей по счету рестайлинговой версии Mazda6 состоялась еще минувшей осенью на моторшоу в Лос-Анджелесе. Изначально предполагалась, что до нас посвежевший седан доберется в декабре года нынешнего, но, похоже, российским поклонникам модели придется немного подождать.

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщила Мария Магуайр, директор по связям с общественностью «Мазда Мотор Рус», в настоящее время вопрос о сроках вывода Mazda6 на российский авторынок согласовывается с головным офисом марки в Японии. И потому категорически утверждать, что автомобиль появится в первой половине 2019 года, пока преждевременно.

То же касается моторной гаммы, в которую, якобы, совершенно точно войдет 2,5-литровый турбомотор мощностью 253 л. с. Европейцам модификация с этим двигателем не достанется — не факт, что она будет продаваться и у нас. Вопрос, как уже было сказано, решается. Как только ситуация прояснится, автостроитель раскроет все подробности.

Напомним, нынешняя Mazda6, локализованная на заводе во Владивостоке, на сегодняшний день представлена у нас в двух исполнениях с 2,0- и 2,5-литровыми агрегатами, выдающими 150 и 192 л. с. Базовую версию можно приобрести по цене от 1 351 000 рублей, более мощную — от 1 524 000 целковых.