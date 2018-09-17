Как дилеры обманывают покупателей с ценами на новые машины

Разводов, которыми умело оперируют торговцы, не счесть. Кто во что горазд: одни жонглируют спецпредложениями, другие — мухлюют с договорами, третьи — предпочитают «работать» непосредственно с ценами. Бедных покупателей, которые и без того стиснуты в жесткие рамки высоких прайсов, фактически забивают в угол, не оставляя выбора. Куда бы ты не пришел — тебя «нагреют». Ничего личного, только бизнес.

Обмануть в автосалонах пытаются каждого, но не все в итоге прогибаются под продавцов, покорно примеряя ту лапшу, что навешивают им на уши. Дабы дать консультанту отпор, необходимо обладать не только подвешенным языком, но и определенными знаниями. Важно иметь представление о том, с чем клиент может столкнуться, переступив порог шоу-рума. О дилерских разводах в общих чертах портал «АвтоВзгляд» писал уже неоднократно. Сейчас же мы бы хотели сделать акцент на тех схемах, что привязаны к ценам новых машин.