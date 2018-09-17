Как дилеры обманывают покупателей с ценами на новые машины

В наши дни — в эпоху беспощадной конкуренции — в дилерских центрах царит полнейший беспредел. Работники автосалонов, словно голодные волки, мертвой хваткой цепляются за каждого потенциального клиента: они, кажется, готовы расшибиться в лепешку, лишь бы сбагрить машину по взвинченной цене и «выстрелить» перед руководством. А все ради того, чтобы в конечном счете сохранить за собой теплое местечко.
Разводов, которыми умело оперируют торговцы, не счесть. Кто во что горазд: одни жонглируют спецпредложениями, другие — мухлюют с договорами, третьи — предпочитают «работать» непосредственно с ценами. Бедных покупателей, которые и без того стиснуты в жесткие рамки высоких прайсов, фактически забивают в угол, не оставляя выбора. Куда бы ты не пришел — тебя «нагреют». Ничего личного, только бизнес.
Обмануть в автосалонах пытаются каждого, но не все в итоге прогибаются под продавцов, покорно примеряя ту лапшу, что навешивают им на уши. Дабы дать консультанту отпор, необходимо обладать не только подвешенным языком, но и определенными знаниями. Важно иметь представление о том, с чем клиент может столкнуться, переступив порог шоу-рума. О дилерских разводах в общих чертах портал «АвтоВзгляд» писал уже неоднократно. Сейчас же мы бы хотели сделать акцент на тех схемах, что привязаны к ценам новых машин.
ТЫСЯЧА И ОДНО УСЛОВИЕ
Отыскав на просторах интернета подходящий авто, покупатель звонит в автосалон. По телефону ему говорят, что модель в наличии имеется, и ее цена реально соответствует той, что указана на сайте. Радостный водитель со всех ног бежит к дилеру, дабы успеть взять машину на «вкусных» условиях.
Но но тут то было: на месте оказывается, что привлекательный прайс актуален лишь при выполнении нескольких требований — сдаче прежнего «коня» в Trade In, оформлении всевозможных страховок, покупке дополнительного оборудования на определенную сумму, пробивающую потолок, и поимке инопланетянина.
ОЙ, УЖЕ ПРОДАЛИ
Другой сценарий: искушенный покупатель заранее — еще по телефону — уточняет про возможные условия. Продавец убеждает его, что никаких подводных камней нет: пожалуйста, приезжайте и забирайте машину прямо сейчас. По факту выясняется, что вожделенный экземпляр в дешевой комплектации, якобы, «вот, буквально только что» был куплен другим человеком, а следующий подобный — придет в шоу-рум лишь через двадцать лет.
Зачем они так поступают? Все просто: консультантам необходимо притащить клиента в дилерский центр любой ценой. Психология. Расстроенного покупателя, который, вроде как, уже и деньги взял с собой, несложно уговорить на другой автомобиль — тот, что дороже тысяч на сто. Да и вообще, «обрабатывать» потребителя гораздо проще, глядя ему в глаза: с бесплатным кофе, в спокойной обстановке, у капота конкретной машины.
НАЛИЧКОЙ ИЛИ КАРТОЙ?
Бывает и такое, что сказанное продавцом по телефону полностью соответствует реальности. И цена та же, и в наличии машина есть, и никаких сопутствующих покупок. Но когда клиент, готовый сиюминутно заключить договор, вываливает на стол пачку наличных денег, ему аккуратно сообщают, что одно незначительное требование все же имеется — мол, нужно обязательно оформить кредит, а иначе авто выйдет чуть дороже.
Ту же схему применяют при альтернативном развитии событий, когда покупатель, напротив, изъявляет желание взять заем у банка. С этим разводом столкнулся и корреспондент портала «АвтоВзгляд», обратившийся в один из столичных автосалонов.
Как бороться с обнаглевшими дилерами, устанавливающими свои порядки? Разворачиваться и уходить, а затем звонить на горячую линию представительства той марки в России! Провинившиеся авторитейлеры лишаются бонусов и теряют позиции в рейтинге. Для них немилость «боссов» — самое страшное, что может случиться.