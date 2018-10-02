Mitsubishi отзывает 145 000 кроссоверов в связи с неисправностью «ручника»

Фото Mitsubishi
Федеральное агентство Росстандарт сообщило о сервисной акции по проведению добровольного отзыва 144 856 автомобилей Mitsubishi. Технические проблемы обнаружены в моделях Outlander PHEV, Outlander и ASX.
Иван Флягин

Отзыву подлежат 106 гибридных паркетников Outlander PHEV, 92 777 Outlander и 51 973 ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. Причиной сервисной акции стала неисправность стояночного тормоза.

На всех проблемных машинах официальные дилеры бесплатно отремонтируют или заменят задние тормозные суппорта. Владельцев указанных автомобилей проинформируют уполномоченные представители изготовителя «MMC Рус», либо они сами могут приехать в ближайший официальный дилерский центр марки Mitsubishi для устранения дефекта.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», совсем недавно японский производитель выявил другую заводскую недоработку кроссовера Outlander в креплении стекла люка крыши к рамке. В связи с этим пару недель назад компания Mitsubishi объявила об отзыве свыше 20 000 машин, реализованных официальными дилерами в 2007—2009 годах.

ущерб, возмещение ущерба, авторынок, производители, безопасность дорожного движения, кроссоверы, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие
2 октября 2018
2