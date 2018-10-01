Приговор для LADA Vesta: видео тест-драйв нового Geely Emgrand 7

Скажем больше: современная продукция брендов из КНР сильно прибавила в качестве и готова на равных тягаться с «забугорными» соперниками, не говоря уже о российской LADA. Правда, прибавила она и в цене.

Портал «АвтоВзгляд» на примере последней новинки рынка из Поднебесной — седана Geely Emgrand 7 — выяснил, насколько заявленный ценник соответствует его эксплуатационным свойствам и качеству сборки. Ответ — в нашем видео сюжете.