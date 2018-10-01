Приговор для LADA Vesta: видео тест-драйв нового Geely Emgrand 7

Прошли те времена, когда в автомобилях китайских марок воняло хуже, чем в рыбном отделе магазина, а их дизайн напоминал неуклюже слизанные изделия грандов мирового автопрома. Равно, как и не придраться больше к грубой подгонке материалов отделки и огромным зазорам по кузову.
Технологии Volvo, доставшиеся китайцам в комплекте с шведским производителем, позволяют им создавать мощное оружие против конкурентов. И, надо признать, у них это неплохо получается. Очередной тому пример — обновленный Geely Emgrand 7, имеющий все шансы на успех. Хотя и не без оговорок.
Скажем больше: современная продукция брендов из КНР сильно прибавила в качестве и готова на равных тягаться с «забугорными» соперниками, не говоря уже о российской LADA. Правда, прибавила она и в цене.
Портал «АвтоВзгляд» на примере последней новинки рынка из Поднебесной — седана Geely Emgrand 7 — выяснил, насколько заявленный ценник соответствует его эксплуатационным свойствам и качеству сборки. Ответ — в нашем видео сюжете.
6796