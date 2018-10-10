УАЗ «Патриот» получит новую коробку передач

Речь идет о коробке передач от китайского производителя BAIC. Кроме того, на Ульяновском автозаводе в настоящее время собирают два тестовых экземпляра грузовой модели «Профи» с шестиступенчатой «механикой», созданной другой китайской компанией Zhu Zhou.

Пока нет никаких оснований утверждать, что этой коробкой передач оснастят серийные «Профи" и "Патриоты». По предварительной информации китайский агрегат предстоит довести до ума.

Что касается нового «автомата» для УАЗ «Патриота», то он его получит весной следующего года. Это будет коробка от французского производителя Punch Powertrain.

Напомним, что в сентябре Ульяновский автозавод запустил производство обновленные версии «Патриот» и «Пикап». Внедорожники получили ряд изменений как по технической части, так и во внешности и в интерьере.