МАЗ выпустил «убийцу» ГАЗели и УАЗа «Буханки»

Представители Минского автозавода официально подтвердили запуск новейшей модели, которая имеет все шансы заткнуть за пояс и ульяновскую «Буханку», и горьковскую «ГАЗель-Next». Встречайте — грузопассажирский микроавтобус МАЗ.
Сборочное производство новой «полуторки» будет налажено на площадке ОАО «Брестмаш». Первым на конвейер встанет пассажирская модификация МАЗ с индексом 281. Автомобиль с колесной базой в 3 570 мм и длиной 6 000 мм получит салон вместимостью до 16 человек.
В качестве альтернативы предусмотрен грузопассажирский вариант, рассчитанный на девять и тринадцать человек. В движение машина будет приводиться китайским дизелем с наддувом мощностью 149 лошадиных сил.
Чуть позже компанию микроавтобусу составит грузовой фургон с заводским обозначением МАЗ-3650, созданный на аналогичной агрегатной базе.
– Производство микроавтобусов станет для Минского автомобильного завода новым направлением, которое позволит диверсифицировать структуру продаж, и в перспективе расширить рынки сбыта, — рассказали белорусскому порталу Auto.Onliner в ОАО «МАЗ».