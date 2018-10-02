МАЗ выпустил «убийцу» ГАЗели и УАЗа «Буханки»

Сборочное производство новой «полуторки» будет налажено на площадке ОАО «Брестмаш». Первым на конвейер встанет пассажирская модификация МАЗ с индексом 281. Автомобиль с колесной базой в 3 570 мм и длиной 6 000 мм получит салон вместимостью до 16 человек.

В качестве альтернативы предусмотрен грузопассажирский вариант, рассчитанный на девять и тринадцать человек. В движение машина будет приводиться китайским дизелем с наддувом мощностью 149 лошадиных сил.