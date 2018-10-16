Skoda определилась с названием для преемника Rapid

Фото: www.newslocker.com
Представители компании Skoda объявили название для нового хетчбэка, который придет на смену Rapid Spaceback. Автомобиль получит имя Scala, что в переводе с латинского означает «лестница».
Виктория Базылева

На Парижском автосалоне в начале октября Skoda показала публике концептуальную модель Vision RS, которая призвана дать представление о новом серийном хетчбэке — преемнике Rapid Spaceback. Как будет именоваться новинка, чехи во время презентации не сказали. Они раскрыли интригу чуть позже, сообщив не только название авто, но и некоторые подробности.

По словам представителей Skoda, появление новой пятидверки — важный шаг на пути к завоеванию европейского рынка. Модель, которую окрестят Scala, поборется за внимание потребителей с такими машинами, как Volkswagen Golf, Opel Astra и Ford Focus. В компании подчеркивают, что новинка будет чуть проще и дешевле своих конкурентов.

Кстати сказать, Skoda — не первый автостроитель, решивший использовать название Scala. В 2010—2013 годах в Колумбии, Мексике и Египте продавался одноименный седан Renault, родственник хорошо известного россиянам Nissan Almera. В настоящее время это обозначение французами не используется.

Добавим, что премьера новинки, по предварительным данным, состоится до конца нынешнего года.

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16 октября 2018
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