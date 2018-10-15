Кто проедет первым, если за перекрестком два ряда сливаются в один

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Сужение дороги после перекрестка или даже при его отсутствии — достаточно распространенное явление. У водителей в подобных местах возникает вопрос: кто же должен первым устремляться в бутылочное горло, если на первоочередной проезд рассчитывают сразу два авто?
Максим Строкер

Такого рода противостояния порой разворачиваются именно на перекрестках, когда улица до него имеет две полосы движения в каждую сторону, а после — сужается до одной полосы в одном направлении. Хорошо, если перед таким дорожным казусом организаторы трафика озаботились повесить знаки, регулирующие движение по полосам. Если на них стрелочками указано, какой ряд машин продолжает движение прямо, а для какого полоса заканчивается, то вопросов возникать не должно.

Но если все-таки появляются, водителю, недовольному, что он «ехал прямо, а его подрезали», всегда можно предъявить такой знак и посоветовать научиться смотреть не только прямо перед капотом своего авто. Дорожная разметка еще сильнее упрощает жизнь при определении приоритета проезда. Более доходчивое и наглядное указание кто едет, а кто пропускает придумать сложно.

Хуже всего ситуация, когда ни знаков, ни разметки нет, а двум рядам транспорта как-то приходится втягиваться в узкое «горлышко» по одной машине. Те, кто ехал до сужения по правому ряду, обычно прут в это сужение первыми. Они считают, что передвигаются без смены полосы движения, а потому все, кто хочет встроиться к ним (из левого ряда до перекрестка), должны уступать. То есть, фактически, применяют пункт 8.4 ПДД.

На самом деле, как это ни парадоксально в такой ситуации, работает другой пункт Правил, который описывает ситуацию «помехи справа» — 8.9. Сужающаяся проезжая часть означает, что продолжая двигаться прямолинейно по правой полосе дороги, машина вскоре окажется на обочине. То есть, фактически, она имеет перед собой ту самую помеху.

Следовательно, именно машина, катившая изначально по правой полосе, будет вынуждена при сужении дороги менять полосу движения, перестраиваясь влево. А уступает у нас именно тот, кто перестраивается. На практике же, особенно в случае очень интенсивного городского движения, если едущие по правому ряду будут скрупулезно выполнять ПДД и уступать при сужении «леворядным», они вряд ли когда сдвинутся с места.

Большинство водителей — нормальные люди, а потому прекрасно понимают, что в подобной ситуации может оказаться каждый. По этой причине «левые», хотя и имеют по ПДД преимущество в движении, пропускают «правых» и машины ныряют в сужение по очереди с обоих рядов — в водительской среде такой стихийный порядок движения называют «елочкой». Единственный нюанс — в случае недопонимания и возникновения ДТП, виновным в нем в такой ситуации признают водителя машины из правого ряда.

автоправо, сплошная линия, группа разбора, ПДД, ГИБДД
15 октября 2018
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