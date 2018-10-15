Кто проедет первым, если за перекрестком два ряда сливаются в один

Такого рода противостояния порой разворачиваются именно на перекрестках, когда улица до него имеет две полосы движения в каждую сторону, а после — сужается до одной полосы в одном направлении. Хорошо, если перед таким дорожным казусом организаторы трафика озаботились повесить знаки, регулирующие движение по полосам. Если на них стрелочками указано, какой ряд машин продолжает движение прямо, а для какого полоса заканчивается, то вопросов возникать не должно.

Но если все-таки появляются, водителю, недовольному, что он «ехал прямо, а его подрезали», всегда можно предъявить такой знак и посоветовать научиться смотреть не только прямо перед капотом своего авто. Дорожная разметка еще сильнее упрощает жизнь при определении приоритета проезда. Более доходчивое и наглядное указание кто едет, а кто пропускает придумать сложно.

Хуже всего ситуация, когда ни знаков, ни разметки нет, а двум рядам транспорта как-то приходится втягиваться в узкое «горлышко» по одной машине. Те, кто ехал до сужения по правому ряду, обычно прут в это сужение первыми. Они считают, что передвигаются без смены полосы движения, а потому все, кто хочет встроиться к ним (из левого ряда до перекрестка), должны уступать. То есть, фактически, применяют пункт 8.4 ПДД.