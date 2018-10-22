АВТОВАЗ выкатил бешеный «сарай»

Фотографии опубликованы в Инстаграме сообществом Lada_Vesta_Club. О принадлежности автомобиля к спортивной версии говорят спойлер на верхней кромке пятой двери, губа и агрессивного вида колесные диски из легкого сплава. Вероятно, под камуфляжем скрыты красные вкрапления по кузову, соответствующие шильдики и намекающие на дерзкий нрав молдинги.

Правда, сведения о выходе LADA Vesta SW Sport на Волжском автозаводе не подтверждают. Скорее, наоборот.

Это фейк, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель АВТОВАЗа.

Напомним, что к запуску продаж сейчас готовится LADA Vesta Sport в кузове «седан». Портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал новинку в деле. На что способна новая российская «зажигалка» можно узнать здесь.