АВТОВАЗ выкатил бешеный «сарай»

Фото: соцсети
На дорогах общего пользования в Кисловодске был замечен универсал LADA Vesta SW, скрытый от глаз потребителей камуфляжной пленкой. Некоторые СМИ предположили, что речь идет о «вагоне» с приставкой Sport, который получил мощный мотор и аэродинамический обвес.
Лика Затворная

Фотографии опубликованы в Инстаграме сообществом Lada_Vesta_Club. О принадлежности автомобиля к спортивной версии говорят спойлер на верхней кромке пятой двери, губа и агрессивного вида колесные диски из легкого сплава. Вероятно, под камуфляжем скрыты красные вкрапления по кузову, соответствующие шильдики и намекающие на дерзкий нрав молдинги.

Правда, сведения о выходе LADA Vesta SW Sport на Волжском автозаводе не подтверждают. Скорее, наоборот.

Это фейк, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель АВТОВАЗа.

Напомним, что к запуску продаж сейчас готовится LADA Vesta Sport в кузове «седан». Портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал новинку в деле. На что способна новая российская «зажигалка» можно узнать здесь.

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22 октября 2018
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