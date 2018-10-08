Супер тест Ferrari 488 vs Lamborghini Huracan: горячие головы

Фото и видео: АвтоВзгляд
Вот, скажите, «петролхеды»: что может быть лучше настоящего итальянского суперкара? Только крутой итальянский суперкар! В бою за лидерство сразились Ferrari 488 Spider и Lamborghini Huracan Spyder, а судьей в этой битве выступил обозреватель портала «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Где эффективнее всего распознать все плюсы и минусы спорткаров легендарных марок? Конечно же, на специальном гоночном треке. Испытательной площадкой для «итальянцев» стал небезызвестный автодром в Андалусии — Circuit Mike G Guadix, где в свое время наматывали круги и ставили рекорды знаменитые гонщики, в том числе многократный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

Трасса небольшая, но весьма коварная — с закрытыми агрессивными поворотами и спусками-подъемами. Улететь тут или опрокинуться на бок — ничего не стоит. Посмотрим, как же проявят себя в деле итальянские «монстры» на запредельных скоростях.

ЭКСТЕРЬЕР

В отличие от Ferrari, по-прежнему напоминающей собой «зубило» прошлого века, Lamborghini смотрится пафосно и дерзко. Однако поклонники «Ферры», наверняка заготовившие против меня пару десятков тухлых яиц, объяснят дизайнерский аскетизм принадлежностью к классике, которая не умирает.

Безусловно, со вкусами не спорят, но как по мне, так «Ламба» притягивает взгляды даже сильнее, чем это делала на пике своей карьеры пышногрудая итальянская порно-звезда Чиччолина. Определенно «Феррари» выглядит более сдержанно.

ЭРГОНОМИКА САЛОНА

Менее изысканным кажется и интерьер 488 Spider — здесь спортивный минимализм, подкрашенный обжигающе-яркими красно-желтыми цветами. Интерьер Ferrari пропитан сухостью и агрессией.

На его фоне салон Lamborghini Spyder кажется более модным и вызывающим. А как ультрасовременно организованы органы управления — просто космос. Причем эргономика в Huracan прекрасно уживается с дизайном — все в едином фирменном «ромбовидном» стиле, включая подстаканник и отсеки для мелочевки. Живенько, практично, а главное — броско.

Похоже, фанаты «Феррари» сейчас возненавидели меня больше, чем Ольга Бузова своего супруга -футболиста Дмитрия Тарасова после развода.

Как бы то ни было, объединяет эти автомобили принцип «ничего лишнего». И к драйверскому месту ни в одном из них, хоть ты тресни — не придраться. Если не брать во внимание необходимость привыкнуть к ограниченной обзорности в Lamborghini и его табуреточным ковшам — несмотря на отделку выскокачественной замшей, сиденья все же могли бы быть чуточку комфортабельнее. О, мой первый «лайк» от Ferrari!

ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ

Седлаю едко-оранжевого цвета «Ламбу» и надеваю на запотевшие руки перчатки. Упал в кресло Huracan — считай, упал на асфальт. По первости то и дело ждешь, что вот-вот заискрит продолжение спины.

Впрочем, это продолжение совершает совсем иные грехи, особенно при утопленном акселераторе в пол и активированном спорт-режиме с полностью выключенной системой стабилизации. Автомобиль полностью отдает себя драйверу под контроль, малейшая ошибка, и ты — корм для червей.

Чуть больше трех секунд, выход на вторую сотню, а впереди поворот, несовместимый со скоростью под 300 км/ч — углерод-керамические тормозные механизмы замедляют итальняский болид быстрее, чем останавливается сердце.

Правда, карбон-керамика Ferrari менее задумчивая — огненно-красный «спайдер» реагирует на нажатие четче и более мягко. При том, что и ускоряется 488-я заметно веселее, о чем напоминает благородный гул зловещего V8 мощностью 670 л. с., и пропитанная потом майка водителя.

Да, «Феррари» — это ракета, которую не способна cбить пушка системы Lamborghini с 570-сильным V10 в моторном отсеке. При этом, правда, Huracan урчит сочнее и громче, создавая иллюзию, что ты едешь быстрее, чем едешь. Но после того, как ты прыгнешь в Ferrari, сознание уже не обмануть.

По сравнению с «Феррой», явно более сбалансированной и точной, «Ламба» — чрезмерно нервная. Машину нужно подлавливать в поворотах, тщательно дозируя усилия на педаль газа.

С другой стороны, игривое поведение Lamborghini насыщает пилота азартом и задором. Если, конечно, в данном случае слово «пилот» пишется не через букву «Е».

Щелкать лепестками скорострельной роботизированной коробки передач удобно и легко в обоих автомобилях, а вот чуть щелкнул лицом — и эффектный Huracan не менее эффектно превратится в свалку гламурного металлолома.

Повторюсь, Ferrari прилипает к асфальту так же сильно, как банный лист к филейной части. Виражи 488 Spider проходит ровно так, как его ведет «рулевой» — это тот самый случай, когда водитель и автомобиль представляют из себя единое целое.

ЧТО В ИТОГЕ

Вы, наверное, уже догадались, что даже несмотря на скудный внешний вид и архаичный интерьер, Ferrari не оставляет выбора. Однозначно: Lamborghini — в догоняющих. И суть тут даже не в бойкости крутящего момента, а в поведении автомобиля на дороге и его умении взаимодействовать с водителем.

А когда спор идет на скоростях под 300 км/ч и на кону десятки миллионов рублей — эстетика салона и стильный экстерьер играют второстепенные роли.

Побеждает тот, кто своевременно и правильно реагирует на команды драйвера, умывающегося собственным потом не из-за опасения раньше времени попасть в рай, а от истинного адреналинового удовольствия.

Поэтому все лавры — без обсуждения — достаются новому старому «зубилу» Ferrari 488 Spider.

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8 октября 2018
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