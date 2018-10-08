Супер тест Ferrari 488 vs Lamborghini Huracan: горячие головы

Где эффективнее всего распознать все плюсы и минусы спорткаров легендарных марок? Конечно же, на специальном гоночном треке. Испытательной площадкой для «итальянцев» стал небезызвестный автодром в Андалусии — Circuit Mike G Guadix, где в свое время наматывали круги и ставили рекорды знаменитые гонщики, в том числе многократный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

Трасса небольшая, но весьма коварная — с закрытыми агрессивными поворотами и спусками-подъемами. Улететь тут или опрокинуться на бок — ничего не стоит. Посмотрим, как же проявят себя в деле итальянские «монстры» на запредельных скоростях.