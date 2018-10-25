BMW тестирует M5 в более мощной версии CS

На снимках зафиксирован спортивный седан M5 со спойлером, который устанавливается на версии M4 CS и M3 CS. Кроме того, можно предположить, что «баварец» оснащен тормозной системой из углеродной керамики, характерной для заряженных вариантов.

Компания BMW уже сообщала, что разрабатывает новую версию M5, но какой она получит мотор пока неизвестно. На сегодняшний день самый мощный M5 Competition оборудован V8 твин-турбо объемом 4,4 л мощностью 617 л. с.

Как писал портал «АвтоВзгляд», на днях стало известно, что баварский производитель разрабатывает новый серийный электромобиль, который предположительно получит название i4 EV. По предварительной информации, публичная премьера эковерсии 4-й серии Gran Coupe состоится через три года.