EuroNCAP против: электронные помощники водителя не так надежны, как говорят производители

EuroNCAP провел испытания электронных систем помощи водителю в условиях полигона и оценил реальные возможности этих технологий. В тестировании приняли участие десять моделей: Audi A6, BMW 5-й серии, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai NEXO, Mercedes-Benz C-Класса, Nissan LEAF, Tesla Model S, Toyota Corolla и Volvo V60.
Социологический опрос показал, на сегодняшний день около 70% автомобилистов Европы, США и Китая считают, что в продаже уже есть беспилотные автомобили. Проводя испытания, EuroNCAP развеивает это небезопасное заблуждение: пока ни одна машина на рынке не может предложить полностью автономное управление. Водитель обязан полагаться только на себя и внимательно следить за дорогой. Все активные и пассивные системы безопасности — это лишь резервная помощь.
EuroNCAP специально разработал серию тестов с экстремальными сценариями, которые часто встречаются на дорогах в реальной жизни. В первую очередь специалисты проверили адаптивный круиз-контроль, умеющий замедлять движение авто или останавливать его в зависимости от скорости впереди идущей машины.
В этом случае меньше всего электроника вмешивается в процесс вождения у DS и BMW. Tesla, напротив, слишком полагается на электронику. В других автомобилях поддерживается оптимальный баланс между человеком и компьютером.
Самыми сложными оказались испытания, когда перед притормаживающим с помощью ассистентов автомобилем происходит резкое перестроение: либо идущая впереди машина встает перед участником теста, либо наоборот, уходит в соседнюю полосу, объезжая уже остановившееся авто. Такое часто происходит в начале дорожного затора. Системы ни одного из автомобилей не справились, столкновения можно было избежать только при активных действиях водителя.
Прошли испытания и системы удержания автомобиля в заданном ряду. На S-образном изгибе дороги машинам нужно было обойти небольшое препятствие, выйдя из полосы движения. Все модели позволили совместно управлять движение. Все, кроме Tesla. «Американец» не дал отклониться от траектории.
Представители Euro NCAP отметили, что некоторые производители не очень добросовестно относятся к рекламному контенту: их видеоролики вводят в заблуждение покупателей, демонстрируя полностью автономное управление своих далеко не автономных машин.