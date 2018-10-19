EuroNCAP против: электронные помощники водителя не так надежны, как говорят производители

Социологический опрос показал, на сегодняшний день около 70% автомобилистов Европы, США и Китая считают, что в продаже уже есть беспилотные автомобили. Проводя испытания, EuroNCAP развеивает это небезопасное заблуждение: пока ни одна машина на рынке не может предложить полностью автономное управление. Водитель обязан полагаться только на себя и внимательно следить за дорогой. Все активные и пассивные системы безопасности — это лишь резервная помощь.

EuroNCAP специально разработал серию тестов с экстремальными сценариями, которые часто встречаются на дорогах в реальной жизни. В первую очередь специалисты проверили адаптивный круиз-контроль, умеющий замедлять движение авто или останавливать его в зависимости от скорости впереди идущей машины.

В этом случае меньше всего электроника вмешивается в процесс вождения у DS и BMW. Tesla, напротив, слишком полагается на электронику. В других автомобилях поддерживается оптимальный баланс между человеком и компьютером.