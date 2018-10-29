В России стартовали продажи купе-кроссовера Audi Q8

Почти через месяц после начала европейских продаж новой модели в линейке полноприводных Audi российкий офис бренда объявил о возможности купить Audi Q8 и в России. Новика короче и компактнее самого большого кроссовера Audi — Q7. Для российского рынка предназначены машины, оснащаенные единственным вариантом силовой установки — трехлитровым бензиновым турбомотором 3.0 TFSI (340 л. с.) с технологией «мягкого» гибрида — «mild hybrid». Двигатель агрегатирован с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом. Машина оснащена системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. С этой силовой установкой модель разгоняется «до сотни» за 5,9 секунды. Цены на Audi Q8 стартуют с отметки 5,1 млн. рублей. В топовой комплектации «design» за этот купе-кроссовер попросят без малого 6 млн. рублей.