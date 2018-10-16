Легкость бытия: тест-драйв бюджетной версии Infiniti Q50

Признаюсь, до последнего времени я с настороженностью относился к людям, приобретающим Infiniti вместо машин немецких флагманов премиального сегмента. Однако поэксплуатировав Q50 пару недель в режиме «семейный авто», я стал значительно лучше понимать любителей японской марки. Да, отчасти выбор в пользу Q50 диктуется тем, что этот «японец» дешевле, например, «трешки» BMW.

В плане ездовых повадок тоже есть бонусы. Повседневная езда на Q50 показала, что машина обладает дружелюбным и легким характером, да простят мне эту лирику маститые автоэксперты из Инстаграмма и тому подобных «ютьюбов». На фоне «финика» та же BMW кажется слишком нервно-спортивной, Mercedes — бронзово-пафосной «тачкой». А Infiniti — вроде и «премиум», но, так сказать, ни к чему не обязывающий премиум — не давлеющий имиджем бренда над своим владельцем.

На испытания порталу «АвтоВзгляд» досталась спокойная версия Q50 со стандартным, но исчерпывающим набором всевозможных «плюшек», а также бензиновым 211-сильным турбодвижком под капотом.

Рулится, надо сказать, машина вполне себе адекватно, пусть и требуя некоторых корректировок в резких виражах. А табуна из 211 сил в связке с 7-ступенчатым «автоматом» более, чем достаточно для динамичной езды хоть в городе, хоть на трассе. Да, до бескомпромиссной упрваляемости BMW Q50 не дотягивает. Но ведь это свойство только владельцам баварских машин и нужно. Почти весь прочий автомобильный мир как-то без нее обходится и прекрасно при этом себя чувствует.

К тому же, «японец» не обделен комфортом, приятными ходовыми качествами и подвеской, справляющейся практически с любыми ямами, — что еще нужно от машины? Правильно — экономии. А когда выясняешь, что мотор потребляет не больше 10 литров бензина на сотню в смешанном цикле, то… В общем, есть поводы задуматься об Infiniti Q50, есть… и очень серьезные.