Легкость бытия: тест-драйв бюджетной версии Infiniti Q50

Дизайнеры азиатских автобрендов, претендующих на премиальность, частенько пытаются поразить буквально всех эксклюзивностью экстерьера своих моделей. На выходе, как правило, получается какая-то «цыганщина» — богато, но безвкусно. В Infiniti, к счастью, не пошли по такому пути, а выбрали для своих машин не вычурный, но веселый, спокойный и, главное, гармоничный стиль, которым наделена и Infiniti Q50.
Фирменные продольные «ребрышки» на капоте, широкая «пасть» фальшрадиаторной решетки, плавное перетекание крыши в багажник — все эти «фишки» корпоративного дресс-кода имеются у Q50.
Машина действительно симпатичная, но с одной оговоркой. По личному оценочному мнению автора этих слов, Infiniti Q50 — одна из немногих машин, внешнее впечатление от которой критически зависит от… чистоты! Да, грязная «пятидесятка», в отличие от многих моделей-конкурентов, теряет в привлекательности просто радикально. Чистота для Q50 — прямо таки жизненная необходимость, чтобы не потеряться в потоке.