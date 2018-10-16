Легкость бытия: тест-драйв бюджетной версии Infiniti Q50

Батушенко
Если BMW делает драйвовые авто для водителя, а Mercedes изготавливает преимущественно «диваны» — для тех кому в машине главное статусность, а не руль, то в Infiniti попытались совместить приятное с полезным. Насколько получилось это у японцев, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе продолжительного знакомства с седаном Q50.
Алексей Батушенко

Дизайнеры азиатских автобрендов, претендующих на премиальность, частенько пытаются поразить буквально всех эксклюзивностью экстерьера своих моделей. На выходе, как правило, получается какая-то «цыганщина» — богато, но безвкусно. В Infiniti, к счастью, не пошли по такому пути, а выбрали для своих машин не вычурный, но веселый, спокойный и, главное, гармоничный стиль, которым наделена и Infiniti Q50.

Фирменные продольные «ребрышки» на капоте, широкая «пасть» фальшрадиаторной решетки, плавное перетекание крыши в багажник — все эти «фишки» корпоративного дресс-кода имеются у Q50.

Машина действительно симпатичная, но с одной оговоркой. По личному оценочному мнению автора этих слов, Infiniti Q50 — одна из немногих машин, внешнее впечатление от которой критически зависит от… чистоты! Да, грязная «пятидесятка», в отличие от многих моделей-конкурентов, теряет в привлекательности просто радикально. Чистота для Q50 — прямо таки жизненная необходимость, чтобы не потеряться в потоке.

Простора в салон этого, по сути, достаточно компактного «финика» хватит и вполне крупногабаритному гражданину — даже несмотря на наличие люка, который отъедает заметную толику запаса места над головой. Что касается водительского места, то в кокпите Q50 достаточно сложно найти повод для серьезных придирок. Большие циферблаты «приборки», уютное рулевое колесо, «шайба» джойстика управления мультимедийной системой возле ухватистого селектора АКП — все эргономично, практично и эстетично.

А по-своему уникальное компоновочное решение центральной консоли вполне можно назвать образцом для подражания для многих автобрендов. На «верхнем этаже» тут расположился монитор навигационной системы. На него же, кстати, выводится и видеосигнал с камеры заднего вида. Прямо под ним находится еще один большой тачскрин, отвечающий за всю остальную «мультимедийку» в машине — музыку, климат, соединения с айфонами-андроидами и прочий блютуз.

Надо признать, это действительно удобно. Никто не пытается вгромоздить, пусть даже и в большой монитор, сразу всю информацию, которая только есть в арсенале авто. Никаких перегрузок и когнитивного диссонанса. Ну а про кожаную отделку в салоне Q50 всего, что положено в премиуме, упоминать даже как-то неудобно — она есть и, причем, в достатке.

Неплохо, кстати, что дизайнеры интерьера Infiniti Q50 не стали злоупотреблять не только «квазидеревянной», но и деревянной отделкой салона машины, как это принято сейчас у японских брендов-конкурентов. Прочие автопроизводители уже давно и с энтузиазмом лепят «дерево» в свои бюджетные машины — подобные детали интерьера теперь воспринимается, скорее, как признак безвкусицы и китча, а не богатства и стиля, как это было раньше.

Признаюсь, до последнего времени я с настороженностью относился к людям, приобретающим Infiniti вместо машин немецких флагманов премиального сегмента. Однако поэксплуатировав Q50 пару недель в режиме «семейный авто», я стал значительно лучше понимать любителей японской марки. Да, отчасти выбор в пользу Q50 диктуется тем, что этот «японец» дешевле, например, «трешки» BMW.

В плане ездовых повадок тоже есть бонусы. Повседневная езда на Q50 показала, что машина обладает дружелюбным и легким характером, да простят мне эту лирику маститые автоэксперты из Инстаграмма и тому подобных «ютьюбов». На фоне «финика» та же BMW кажется слишком нервно-спортивной, Mercedes — бронзово-пафосной «тачкой». А Infiniti — вроде и «премиум», но, так сказать, ни к чему не обязывающий премиум — не давлеющий имиджем бренда над своим владельцем.

На испытания порталу «АвтоВзгляд» досталась спокойная версия Q50 со стандартным, но исчерпывающим набором всевозможных «плюшек», а также бензиновым 211-сильным турбодвижком под капотом.

Рулится, надо сказать, машина вполне себе адекватно, пусть и требуя некоторых корректировок в резких виражах. А табуна из 211 сил в связке с 7-ступенчатым «автоматом» более, чем достаточно для динамичной езды хоть в городе, хоть на трассе. Да, до бескомпромиссной упрваляемости BMW Q50 не дотягивает. Но ведь это свойство только владельцам баварских машин и нужно. Почти весь прочий автомобильный мир как-то без нее обходится и прекрасно при этом себя чувствует.

К тому же, «японец» не обделен комфортом, приятными ходовыми качествами и подвеской, справляющейся практически с любыми ямами, — что еще нужно от машины? Правильно — экономии. А когда выясняешь, что мотор потребляет не больше 10 литров бензина на сотню в смешанном цикле, то… В общем, есть поводы задуматься об Infiniti Q50, есть… и очень серьезные.

двигатель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, аксессуары
16 октября 2018
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