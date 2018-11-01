KIA Cerato получил V6 с двойным наддувом и адаптивную подвеску

Инженеры корейской марки превратили обычный, казалось бы, седан в самого настоящего дрифтующего монстра — в моторном отсеке KIA Forte (в российской интерпретации — Cerato) поселился продольно расположенный могучий V6 с двойным наддувом.

Мощность мотора, пережившего хирургическое вмешательство, составляет 375 сил, а аккомпанирует ему скорострельная шестиступенчатая секвентальная коробка передач, передающая тягу на заднюю ось.

Добавьте сюда самоблокирующийся задний дифференциал, гидравлический ручной тормоз, каркас безопасности и умную подвеску, подстраивающуюся под манеру вождения — и вот вам самый настоящий автомобиль для дрифта. Жаль, но в подобном исполнении машина в серийное производство не пойдет. Зато наверняка за единственным экземпляром выстроятся очереди на аукционе.