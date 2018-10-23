Почему хетчбэк лучше кроссовера: первый видео тест-драйв новой LADA XRAY Cross

Чем же отличается от обычного «Иксрея» собрат с приставкой Cross? Нет, ребята, не только названием!

Во-первых, псевдокроссовер получил увеличенный до 215 мм клиренс, а во-вторых — сильно переосмысленную подвеску. Наконец, появилась защита — как кузова, так и двигателя, а также стала более чуткой педаль газа.