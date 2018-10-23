Почему хетчбэк лучше кроссовера: первый видео тест-драйв новой LADA XRAY Cross

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Похоже, АВТОВАЗу удалось сделать из недокроссовера перехетчбэк или наоборот. Впрочем, называйте новую LADA XRAY Cross как хотите, но этот автомобиль готов надрать уши даже куда более рослым и маститым игрокам сегмента SUV. И вот почему.
Вячеслав Василенко

Чем же отличается от обычного «Иксрея» собрат с приставкой Cross? Нет, ребята, не только названием!

Во-первых, псевдокроссовер получил увеличенный до 215 мм клиренс, а во-вторых — сильно переосмысленную подвеску. Наконец, появилась защита — как кузова, так и двигателя, а также стала более чуткой педаль газа.

Кроме того, машине достались дисковые тормоза по кругу, 17-дюймовые колесные диски, более эргономичная «приборка», светодиодные дневные ходовые огни и противотуманки с функцией подсвечивания поворотов.

А еще LADA XRAY Cross обзавелась целым букетом «жирных» опций и дополнительной шумоизоляцией — пожалуй, тише только в приемной у начальника ГИБДД Михаила Черникова.

Чем еще козыряет кросс-версия «Иксрея», и как эта машина ползает по бездорожью, вы узнаете из нашего видеосюжета.

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23 октября 2018
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