Почему хетчбэк лучше кроссовера: первый видео тест-драйв новой LADA XRAY Cross

Похоже, АВТОВАЗу удалось сделать из недокроссовера перехетчбэк или наоборот. Впрочем, называйте новую LADA XRAY Cross как хотите, но этот автомобиль готов надрать уши даже куда более рослым и маститым игрокам сегмента SUV. И вот почему.
Чем же отличается от обычного «Иксрея» собрат с приставкой Cross? Нет, ребята, не только названием!
Во-первых, псевдокроссовер получил увеличенный до 215 мм клиренс, а во-вторых — сильно переосмысленную подвеску. Наконец, появилась защита — как кузова, так и двигателя, а также стала более чуткой педаль газа.
Кроме того, машине достались дисковые тормоза по кругу, 17-дюймовые колесные диски, более эргономичная «приборка», светодиодные дневные ходовые огни и противотуманки с функцией подсвечивания поворотов.
А еще LADA XRAY Cross обзавелась целым букетом «жирных» опций и дополнительной шумоизоляцией — пожалуй, тише только в приемной у начальника ГИБДД Михаила Черникова.
Чем еще козыряет кросс-версия «Иксрея», и как эта машина ползает по бездорожью, вы узнаете из нашего видеосюжета.