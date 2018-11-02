Назван ТОП-10 регионов России по продажам подержанных авто премиум-класса

В течение девяти месяцев текущего года в России было продано на вторичном рынке 363 800 легковушек премиальных брендов. Автостат утверждает, что это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего подержанных транспортных средств такого типа с начала 2018-го реализовали в Москве и Подмосковье 54 629 и 35 718 штук соответственно.

Суммарно на долю московского региона пришлась почти четверть продаж от этого сегмента всего российского рынка премиальных легковушек с пробегом. Третью строчку в ТОП-10 по количеству реализованных машин названной категории занял Санкт-Петербург с результатом 27 738 единиц.

Далее следуют Краснодарский край с показателем 20 773 штук, Ростовская (9 821 машин), Свердловская (9 296 единиц), Калининградская (9 210) и Новосибирская (8 185) области. На последнем месте в списке российских регионов-лидеров по объему рынка премиального секонд-хэнда оказалась Республика Татарстан с результатом 7 060 проданных транспортных средств такого класса.