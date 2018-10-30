В каких регионах больше всего покупают премиальные авто

В Белокаменной с января по сентябрь из всех купленных авто каждый третий — премиум-сегмента, всего — 35 600 единиц. Вторую строчку с большим отставанием завоевала культурная столица: в Санкт-Петербурге смогли себе позволить такие машины 11 600 покупателей. Замыкая тройку лидеров, следом идет Подмосковье с объемом в 10 800 люксовых автомобилей.

Четвертый пункт занял Краснодарский край, где продали 5000 единиц премиального транспорта. Пятое место закрепилось за Татарстаном (2900 автомобилей).

С шестой по десятую позиции регионы заняли Свердловская область (2500 единиц), Ростовская область (2300 штук), Самарская (1900 экземпляров), Челябинская (1700 авто) и Нижегородская области (1600 машин), сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что всего за это время в России было продано 1 297 432 новых автомобилей, что почти на 15% больше прошлогодних показателей.