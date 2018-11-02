Porsche 911 GT2 RS MR установил новый рекорд Нюрбургринга

Porsche GT2 RS MR оказался быстрее предыдущих рекордсменов — NIO EP9 (6:45.90) и McLaren P1 XP1 LM (6:43.22). Специально адаптированный под «Северную петлю» автомобиль пилотировал Ларс Керн, который в прошлом году устанавливал рекорд круга на серийном Porsche 911 GT2 RS.

Заднеприводный суперкар оснащен модернизированной 3,8-литровой «шестеркой» мощностью 700 л. с. и крутящим моментом 750 Нм с увеличенными турбокомпрессорами и доработанной системой охлаждения. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 340 км/ч.

Напомним, что на днях российское представительство Porsche подкорректировала ценик на Panamera. Модель подорожала на 25 000 — 245 000 рублей в зависимости от комплектации. Отныне в стартовом варианте с трехлитровой 330-сильной «шестеркой» под капотом она обойдется в 6 283 000 рублей.