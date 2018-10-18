Новый Porsche Taycan оценили дешевле, чем Panamera‍

Однако новинка, которая раньше проходила под именем Mission E, будет собираться и в более дорогих версиях. Прайс таких авто дойдет до 200 000 евро (15 млн. рублей), сообщает европейское подразделения издания Automotive News со ссылкой на финансового директора Porsche Лутца Мешке.

Два электромотора Porsche Taycan (по одному на ось) от итальянского производителя Magneti Marelli выдают в общей сложности до 440 кВт (600 л. с.). До первой «сотни» электромобиль ускоряется за 3,5 секунды, а без дополнительной подзарядки способен пройти до 500 км. Если для «заправки» аккумулятора использовать специально разработанную станцию на на 350 кВт, то хватит и четырех минут подзарядки, чтобы полученной энергии хватило еще на 100 км дороги.

Премьера новинки ожидается в следующем году, а на рынок она выйдет в 2020-м. Уже сегодня можно встать в очередь на «зеленый» автомобиль в Европе и США. Российских продаж ожидать, скорее всего, не стоит.