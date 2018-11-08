Как получить выгодные условия на покупку кроссовера

Кроссоверы на российском рынке, несмотря на продолжающиеся экономические проблемы, по-прежнему продолжают пользоваться большой популярностью. Даже самый компактный SUV в глазах многих отечественных водителей выглядит куда привлекательнее среднеразмерного седана. Даже если владелец такого авто ни разу в жизни не съезжал и не планирует съезжать с асфальта. В том числе и по этой причине кроссоверы Renault всегда пользовались в России заслуженной популярностью. Это касается как модели Duster — проверенного временем любимца прагматичных автовладельцев, так и изящного Kaptur, за рулем которого чаще всего можно видеть представительницу прекрасной половины человечества.

На носу зима и для многих россиян приобретение кроссовера становится особенно актуальным делом. В связи с этим российское представительство компании Renault запустило с 1 ноября и до конца последнего осеннего месяца 2018 года специальную акцию, с помощью которой можно стать владельцем французского SUV на выгодных условиях.

Напомним, что онлайн-шоурум — это фирменный проект «Renault Россия», стартовавший в 2016-м году. С его помощью компания проводит онлайн-продажы всего модельного ряда Renault. На сегодняшний день через онлайн-шоурум уже реализовано более 24 000 автомобилей бренда.