Тест-драйв Renault Duster Dakar: оранжевое удовольствие

И сразу скажем для тех, кто планирует покупку «Дастера»: эта комплектация популярного SUV вас точно не разочарует, а скорее всего даже порадует. Нет, ничего особенного в лимитированной серии вы не найдете. Но ряд «мелочей», присущих только этой версии, будут радовать вас буквально при каждом общении с машиной, создавать настроение, что, согласитесь, ой как важно в очень непростой жизни российского автовладельца.

ВНЕ БЮДЖЕТА

И особенно, если вы выберете фирменный цвет этой спецверсии — оранжевый. Он настолько гармонирует с черными пластиковыми молдингами на кузове, черными 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, черными расширителями арок и черными же корпусами зеркал заднего вида, что делают из утилитарного автомобиля настоящего красавчика. Элегантности которому придают тонко и со вкусом использованные хромированные штрихи в оформлении радиаторной решетки, накладок на пороги и задний бампер (бамперы тут, кстати сказать, немного изменены, подчеркивая эксклюзивность модели).

И, разумеется, на многих элементах и внутренней, и внешней отделки присутствует стильная надпись Dakar. В итоге бюджетная, в общем и целом, машина выглядит дорого и даже богато.