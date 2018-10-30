Тест-драйв Renault Duster Dakar: оранжевое удовольствие

Фото avtovzglyad.ru
Продажи дизельных автомобилей в России, если, разумеется, не брать в расчет коммерческий транспорт, не высоки и составляют около 8% от общего объема реализованных легковых авто. Но любопытно при этом, что одной из самых продаваемых моделей на тяжелом топливе вот уже который год подряд остается популярный у нас Renault Duster. С другой стороны, ничего странного в этом нет, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился, взяв на тест обновленный Renault Duster Dakar c 1,5-литровым дизельком мощностью 109 «лошадок».
Александр Ростарчук

И сразу скажем для тех, кто планирует покупку «Дастера»: эта комплектация популярного SUV вас точно не разочарует, а скорее всего даже порадует. Нет, ничего особенного в лимитированной серии вы не найдете. Но ряд «мелочей», присущих только этой версии, будут радовать вас буквально при каждом общении с машиной, создавать настроение, что, согласитесь, ой как важно в очень непростой жизни российского автовладельца.

ВНЕ БЮДЖЕТА

И особенно, если вы выберете фирменный цвет этой спецверсии — оранжевый. Он настолько гармонирует с черными пластиковыми молдингами на кузове, черными 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, черными расширителями арок и черными же корпусами зеркал заднего вида, что делают из утилитарного автомобиля настоящего красавчика. Элегантности которому придают тонко и со вкусом использованные хромированные штрихи в оформлении радиаторной решетки, накладок на пороги и задний бампер (бамперы тут, кстати сказать, немного изменены, подчеркивая эксклюзивность модели).

И, разумеется, на многих элементах и внутренней, и внешней отделки присутствует стильная надпись Dakar. В итоге бюджетная, в общем и целом, машина выглядит дорого и даже богато.

Фото avtovzglyad.ru

Что касается интерьера, то и тут водителю и пассажирам грех жаловаться. Это, разумеется, не премиум, но и откровенной бюджетностью не пахнет. Тканевая комбинированная обивка сидений (черно-серая гамма в оранжевом антураже — просто загляденье), матовый пластик и опять же вкрапления хрома (используемые материалы весьма добротны и качественны) сообщают отличное настроение в поездке, даже если за окном осенняя хмарь, а под колесами — не самое лучшее покрытие (впрочем, о дорожных способностях, умениях и повадках Renault Duster Dakar — чуть позже).

ЧУДЕСА ЭРГОНОМИКИ

Удобно устроиться за рулем «француза» несложно, даже учитывая отсутствие регулировки «баранки» по вылету. Больше напрягает слишком низко расположенный дисплей мультимедийки, особенно когда пользуешься штатной навигационной системой. Но эта проблема решена в новом поколении Duster, хотя когда он доберется до России, пока не совсем понятно. Других серьезных эргономических неувязок тут нет.

Можно, конечно, побрюзжать по поводу неожиданно выбранного конструкторами места для блока регулировок боковых зеркал, спрятавшегося под рычагом ручного тормоза, но, по большому счету, особого дискомфорта это решение не доставляет.

Фото avtovzglyad.ru

И больше, пожалуй, комфортной поездке что в коротком броске по городу, что в дальнем вояже ничто в этой машине не мешает, даже если в путешествие отправятся пять персон. А достойный грузовой отсек объемом 408 литров легко примет всю их поклажу (тут имеется даже полка багажника с отделениями для мелочей).

А еще к несомненным для потенциального покупателя плюсам Duster Dakar можно отнести тот факт, что выбирая обычный «Дастер», придется заморачиваться подбором необходимых опций. А в спецверсии многие из них присутствуют по умолчанию. Понятно, что при этом «Дакар» обойдется несколько дороже (от 1 015 990 до 1 089 990 рублей в дизельной вариации), зато и никаких мук выбора, и неудобств в дальнейшей эксплуатации. При этом мы бы рекомендовали остановиться именно на дизельном варианте.

НУ, ЗА СОЛЯРКУ!

Во-первых, это безусловная экономия на «горючке»: он «ест» раза в полтора меньше, чем, скажем, его полноприводный («Дакар», кстати сказать, бывает только с двумя ведущими осями) бензиновый собрат с силовым агрегатом объемом 1,6 л и чуть ли не в два — по сравнению с 2-литровым мотором (в городском цикле тестовый Dakar не вышел из 7 л/100 км, а в смешанном — из 6,5 л/100 км). Во-вторых, дизелек оказался куда отзывчивее на работу с педалью газа, что, впрочем, понятно: крутящий момент в 240 Нм доступен тут уже с 1750 об/мин.

Фото avtovzglyad.ru

Да и вообще на бездорожье, как известно, тяговитый дизелек всегда предпочтительнее. А владельцы любого Duster, судя по тому, что наибольшим спросом в России пользуются именно полноприводные «французы», достаточно часто съезжают с асфальта.

НЕ ВЫБИРАЯ ДОРОГ

А почему бы и нет, если клиренс авто составляет внушительные 210 мм; углы съезда/выезда — уважительные (забудьте про пресловутое диагональное вывешивание) 36 и 30 градусов соответственно, а продвинутая ABS с электронным распределением тормозных усилий весьма успешно если и не заменяет, то блестяще имитирует межколесные блокировки? Да и три режима движения, включая 4WD Lock, и традиционно «короткая» для модели первая передача весьма способствуют покорению даже тяжелого бездорожья. И тут вообще вполне уместно говорить о том, что Renault Duster в любой своей полноприводной ипостаси только по формальным признакам (ох уж эти муфты!) не считается настоящим внедорожником, а, по сути, таковым и является.

Оставаясь при этом вполне комфортным городским автомобилем, радуя активного водителя и резвыми «светофорными» стартами, и точностью рулежки с хорошим отзывом рулевого колеса, и даже своей чуть жестковатой, но вполне сбалансированной подвеской.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

«Лежачих полицейских» он, правда, любит меньше, чем ухабы и рытвины разбитых грунтовок, которые вообще не замечает даже на приличных скоростях, но и с искусственными неровностями справляется, не доставляя пятым точкам своих седоков особых неприятностей.

Правда, при особо динамичных ускорениях чуть досаждает голос двигателя, а на скоростях свыше 120 км/ч — аэродинамические шумы, но общую картину маслом и эти неизбежные минусы практически всех недорогих автомобилей не портят.

Одним словом, Renault Duster Dakar остается одним из лучших предложений в сегменте, а с дизельным силовым агрегатом — возможно и лучшим.

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31 октября 2018
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