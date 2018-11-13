Опубликовано первое изображение нового седана Toyota Corolla

Седан Toyota Corolla встанет на платформу Toyota New Global Architecture (TNGA), общую с Camry и Prius. По предварительной информациии в силовую линейку автомобиля войдут моторы объемом 1,8 и 2,0 л, а также гибридные установками на их базе. Кроме того, на некоторых рынках предложат седан с 2,0-литровой «четверкой» Dynamic Force Engine, которая будет работать в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT.

Напомним, что премьера хэтчбека Toyota Corolla последней генерации состялась в марте текущего года, а в сентябре дебютировал универсал. Седан представят в США и Китае уже на этой неделе — 15 ноября. За океаном это произойдет в рамках специального мероприятия в Калифорнии, а в Поднебесной презентация седана состоится на автосалоне в Гуанчжоу.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», на днях после глобальных производственных проверок Toyota объявила об отзыве более 1,6 млн. автомобилей по всему миру (946 000 авто приходится на европейские рынки) из-за проблем с подушками безопасности. В результате заводского брака возможно короткое замыкание, от которого непроизвольно раскрываются подушки и блокируются ремни безопасности, как во время столкновения.