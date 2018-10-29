В чем Toyota превосходит Mercedes-Benz и BMW

Честно говоря, исследователи брали в расчет не только автомобилестроителей: для составления рейтинга были рассмотрены все фирмы, «играющие» на арене мирового рынка. Так что в общем чарте Toyota получила седьмое место. Первое досталось цифровому гиганту Apple с оценкой в 214,5 млрд. долларов.

Но мы будем говорить только об автомобилях. В этом сегменте вслед за Toyota в тройку лидеров попали два немецких бренда: Mercedes-Benz (48,6 млрд., +2%) и BMW (41 млрд. американских долларов, −1%).

Чтобы составить хит-парад торговых марок, специалисты проанализировали финансовые показатели товаров и услуг компаний, а также то, насколько влияет именно фирменный значок на принятие решения о покупке. Аналитики не забыли учесть еще и то, может ли тот или иной бренд рождать спрос и тем самым увеличивать прибыльность.