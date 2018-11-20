Обновленную Mazda6 начнут собирать во Владивостоке уже в этом году

Напомним, что с начала ноября отечественные дилеры Mazda уже принимают заказы на трижды обновленную «шестерку», а живые машины поступят в продажу в декабре. Автомобиль в базовой комплектации по-прежнему заряжен 2-литровым агрегатом мощностью 150 л. с., но его крутящий момент увеличился до 213 Нм. Отдача 2,5-литровой «четверки» подросла со 192 до 194 сил, а крутящий момент — с 256 до 258 Нм.

К тому же силовая линейка Mazda6 пополнилась новым 231-сильным турбомотором объемом 2,5 л, знакомым российскому потребителю по флагманскому кроссоверу CX-9. Кроме того, новая версия получила ряд незначительных изменений в экстерьере и интерьее, и вместе с тем подорожала на 74 000 рублей.

На российском рынке обновленный седан доступен в комплектациях Drive, Active, Supreme, Supreme Plus, Executive, а также новой версии Executive Plus. Ценник стандартного варианта Mazda6 стартует от 1 451 000 рублей, а топовая комплектация с самым мощным мотором обойдется как минимум в 2 172 000 «деревянных».