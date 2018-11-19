В 2019 году автомобили сильно подорожают

— Объемы автопродаж в стране растут уже года два, но рекордного уровня 2013—2014 годов они все же не достигнут, _ заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью информационному агентству «НСН». Пять лет назад россияне покупали в год около 3 млн. новых машин. Сейчас же эта планка едва дотягивает до 1,8 млн., то есть немногим больше половины докризисных показателей…

И все же растущий спрос есть, и это благодаря тому, что бренды начали привозить к нам автомобили в базовых комплектациях с минимальными ценниками. До Нового года продажи будут еще увеличиваться. В том числе и потому, что большинство граждан постарается купить себе машину до подорожания. Ведь с первого января НДС подскочит на 2%, а также появятся новые налоги, и цены поползут вверх.

А вот европейский рыночный спад из-за сертификации автомобилей по новым, более жестким правилам вернется к своим объемам после того, как люди привыкнут к новым законам.