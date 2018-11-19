В 2019 году автомобили сильно подорожают

Фото: LADA
В октябре 2018 года российский рынок сохранил четвертое место в европейском рейтинге. Нас опережают только Германия, Франция и Великобритания. Пятерку лидеров замыкает Италия. Но такое положение дел продержится недолго: с начала года автомобили в нашей стране сильно подорожают и кривая продаж начнет резко.
Светлана Ермолаева

— Объемы автопродаж в стране растут уже года два, но рекордного уровня 2013—2014 годов они все же не достигнут, _ заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью информационному агентству «НСН». Пять лет назад россияне покупали в год около 3 млн. новых машин. Сейчас же эта планка едва дотягивает до 1,8 млн., то есть немногим больше половины докризисных показателей…

И все же растущий спрос есть, и это благодаря тому, что бренды начали привозить к нам автомобили в базовых комплектациях с минимальными ценниками. До Нового года продажи будут еще увеличиваться. В том числе и потому, что большинство граждан постарается купить себе машину до подорожания. Ведь с первого января НДС подскочит на 2%, а также появятся новые налоги, и цены поползут вверх.

А вот европейский рыночный спад из-за сертификации автомобилей по новым, более жестким правилам вернется к своим объемам после того, как люди привыкнут к новым законам.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, бюджетные авто
19 ноября 2018
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