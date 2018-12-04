Volkswagen Caddy получил новые моторы на российском рынке

Volkswagen Caddy будут доступны с бензиновыми агрегатами: 1.2 TSI (84л.с.), 1.4 TSI (125 л. с), 92кВт и трехцилиндровым 1.0 TSI (102л.с.). 125-сильный мотор объемом 1,4 л станет самым мощным бензиновым силовым агрегатом в линейке. Все двигатели укомплектованы механической коробкой передач, а 1.4-литровый TSI будет предлагаться еще и с семиступенчатым «роботом» DSG итдвумя сцеплениями.

Новые моторы стандарта Евро-6 отвечают европейским нормам по содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Немецкий производитель утверждает, что они легче и компактнее предшественников.

Кроме того, агрегаты специально адаптированы для использования на коммерческих автомобилях, чтобы соответствовать высоким требованиям клиентов в отношении пробега, режима движения, повышенных нагрузок в течение длительного срока эксплуатации.