6 вещей, которые всегда должны быть в салоне автомобиля

Речь не идет о наличных деньгах, гаджетах, документах, инструментах, запчастях, лекарствах, одежде, еде, книгах, талисманах, плюшевых игрушках и т. д. Конечно, у каждого есть свой список таких необходимостей, которым всегда найдется место в салоне. Кто-то не выезжает из дома без шоколадки в бардачке, а кто-то без мистической подковы-оберега, приделанной к торпедо.

Но портал «АвтоВзгляд» напоминает о действительно необходимых вещах, которые должны всегда находится не в багажнике, а именно в салоне машины — рядом с водителем.

Зарядное устройство

Связь с миром у нас уже давно поддерживается через смартфон, который стал еще одним нашим жизненно важным органом. Чтобы он всегда был в рабочем состоянии, в салоне автомобиля должно навечно прописаться исправное зарядное устройство. Иначе вас постигнет коммуникационный паралич. Все, у кого когда-нибудь в самый нужный и ответственный момент разряжался смартфон, прекрасно знают цену этой рекомендации.