6 вещей, которые всегда должны быть в салоне автомобиля

Обычно, отправляясь за город или в длительное автопутешествие, к известному списку предметов, которые, согласно ПДД, в обязательном порядке должны быть в машине, прибавляется разнообразный хлам из серии «в дальней дороге пригодиться все». Однако существуют действительно необходимые вещи, которые могут понадобится в машине, даже если вы собираетесь на ней в магазин на соседней улице.
Речь не идет о наличных деньгах, гаджетах, документах, инструментах, запчастях, лекарствах, одежде, еде, книгах, талисманах, плюшевых игрушках и т. д. Конечно, у каждого есть свой список таких необходимостей, которым всегда найдется место в салоне. Кто-то не выезжает из дома без шоколадки в бардачке, а кто-то без мистической подковы-оберега, приделанной к торпедо.
Но портал «АвтоВзгляд» напоминает о действительно необходимых вещах, которые должны всегда находится не в багажнике, а именно в салоне машины — рядом с водителем.
Зарядное устройство
Связь с миром у нас уже давно поддерживается через смартфон, который стал еще одним нашим жизненно важным органом. Чтобы он всегда был в рабочем состоянии, в салоне автомобиля должно навечно прописаться исправное зарядное устройство. Иначе вас постигнет коммуникационный паралич. Все, у кого когда-нибудь в самый нужный и ответственный момент разряжался смартфон, прекрасно знают цену этой рекомендации.
Нож
Желательно, чтобы складной нож с хорошо заточенным лезвием всегда находился в вашем кармане или висел на связке ключей в качестве брелока. Не исключено, что в определенной ситуации он спасет вам жизнь. От ДТП, увы, никто не застрахован. Не дай Бог, но оказавшись вдруг в горящей искареженной машине, только с помощью ножа можно освободиться от заклинивших ремней безопасности и выбраться из салона перед тем, как изувеченный автомобиль окончательно не сгорит или не взорвется. Бывает всякое.
Салфетки
Что может быть ужасней липкого руля? Даже если вы не едите в дороге сладкого, салфетки пригодятся всегда. Желательно — влажные, хотя сойдет и туалетная бумага. Не секрет, что этот драгоценный аксессуар выручит в самой непредсказуемой ситуации, от которой на маршруте любой дальности не застрахован никто.
Продолжая тему гигиены и санитарии, напоминаем, что пепельница в машине не резиновая, а выбрасывать мусор за борт, как минимум, наказуемо, а по большому счету — просто стыдно. В связи с этим лучше запастись пачкой мусорных пакетов и положить ее в бардачок. Если вовремя выносить накопившиеся отходы, вы даже не почувствуйте неприятного запаха.
Перчатки
В любое время года в пути могут пригодиться перчатки, если по какой-то причине вам придется открывать капот. Речь идет о простых хозяйственных тканевых перчатках, которые обеспечат чистоту рук, например, при смене колеса. В конце концов, по необходимости их можно использовать в качестве простой тряпки.
Ручка
Как показывает практика, массу проблем может вызвать отсутствие такой банальной вещи, как простая пишущая ручка, о существовании который многие уже забыли и даже не знают, как она выглядит. Например, ручка всегда понадобится при оформлении мелкого ДТП, когда необходимо самостоятельно оформить схему аварии. Найдется также множество других ситуаций, когда этот аксессуар придется очень кстати, поэтому не забудьте бросить его в бардачок.