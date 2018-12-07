Какие «зимние» опции действительно нужны в России

Ford провел интернет-голосование среди российских водителей на тему, считают ли они свои авто полностью укомплектованными и подготовленными к холодам. Параллельно выяснялось, какие из опций являются наиболее востребованными отечественными автовладельцами.

В результате оказалось, что всего лишь 7% от общего числа опрошенных — видимо, жители южных регионов России, — считают «зимние» опции лишней тратой денег. Машины остальных 93% респондентов уже оснащены таковыми.

Более половины принявших участие в опросе (52%) полностью довольны уровнем оснащения своих авто, а 41% были бы не против его дооснастить.

Характерно, что самой желанной «зимней» опцией стал дистанционный запуск двигателя. За нее высказались 51% голосовавших.

На втором по популярности месте окозался обогрев лобового стекла и зеркал. Их выбрали 29% респондентов.

За подогрев сидений и руля отдали свои голоса 11% и 8,5% автовладельцев соответственно.

Опрос проводился в официальной группе Ford в социальной сети «ВКонтакте» в декабре 2018 года.