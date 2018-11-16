Немецкий сибарит: тест-драйв нового Volkswagen Touareg

На данный момент Touareg — это и формальный, и технологический флагман линейки Volkswagen. При этом всерьез обсуждать уникальность дизайна его кузова как-то стеснительно, поскольку если внимательно и пристрастно взглянуть на кроссовер сбоку, мысленно убрав всю фурнитуру и прочие красивости, то увидишь знакомый силуэт Q7. Тем не менее, дизайнерскими штучками — фирменной «мордой», формами светотехники, всякими выштамповками да молдингами, — Touareg придали современный корпоративный Volkswagen-stуle, а сходство с «родственниками» очень качественно заретушировали.

Главное, что формирует внешний образ нынешнего Туарега — блестящая никелем широкая «лестница» фальшрадиаторной решетки и фары головного света. Прочий дизайн «морды» на их фоне как-то теряется. Головной свет тут (хотя и опционально) устанавливается матричного типа. Это сейчас топовая технология в данной сфере наряду с «лазерной». В каждой фаре кроссовера — по 128 штук светодиодов. Ночью они «лупят» в даль темную не хуже гиперболоида инженера Гарина.

Подобная светотехника на серийных моделях встречается пока очень редко, причем исключительно на «премиуме». Про светодиоды сзади даже упоминать не стоит, это сейчас уже — само собой. Личная вкусовщина автора этой заметки не одобрила только одну детальку экстерьера Touareg — тоненькую красную светоотражающую полоску по всему низу кормы кроссовера. Знакомый владелец двухлетнего VW Touareg выразился по ее поводу более радикально: «На следующий год буду брать — сразу же затонирую эту линию наглухо!»