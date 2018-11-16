Немецкий сибарит: тест-драйв нового Volkswagen Touareg

Фото: Вячеслав Василенко
После первых же километров на Volkswagen Touareg 2018-го года выпуска сама собой в памяти всплывает древняя острота, в которой вопрошалось «Как правильно произносить: Фольксваген Кайен или Порше Туарег?» Применительно к текущему положению вещей она вновь актуальна. С той поправкой, что в нее смело можно вплести еще и Audi Q7, поскольку все три машины построены на одной и той же модульной платформе.
Алексей Батушенко

На данный момент Touareg — это и формальный, и технологический флагман линейки Volkswagen. При этом всерьез обсуждать уникальность дизайна его кузова как-то стеснительно, поскольку если внимательно и пристрастно взглянуть на кроссовер сбоку, мысленно убрав всю фурнитуру и прочие красивости, то увидишь знакомый силуэт Q7. Тем не менее, дизайнерскими штучками — фирменной «мордой», формами светотехники, всякими выштамповками да молдингами, — Touareg придали современный корпоративный Volkswagen-stуle, а сходство с «родственниками» очень качественно заретушировали.

Главное, что формирует внешний образ нынешнего Туарега — блестящая никелем широкая «лестница» фальшрадиаторной решетки и фары головного света. Прочий дизайн «морды» на их фоне как-то теряется. Головной свет тут (хотя и опционально) устанавливается матричного типа. Это сейчас топовая технология в данной сфере наряду с «лазерной». В каждой фаре кроссовера — по 128 штук светодиодов. Ночью они «лупят» в даль темную не хуже гиперболоида инженера Гарина.

Подобная светотехника на серийных моделях встречается пока очень редко, причем исключительно на «премиуме». Про светодиоды сзади даже упоминать не стоит, это сейчас уже — само собой. Личная вкусовщина автора этой заметки не одобрила только одну детальку экстерьера Touareg — тоненькую красную светоотражающую полоску по всему низу кормы кроссовера. Знакомый владелец двухлетнего VW Touareg выразился по ее поводу более радикально: «На следующий год буду брать — сразу же затонирую эту линию наглухо!»

Фото: Вячеслав Василенко

Зато с точки зрения оборудования салона Touareg сезона 2018 без каких-либо оговорок претендует на народную характеристику — «космос!». Уже куча дифирамбов прозвучала в прессе по поводу «перетекания» 15-дюймового монитора на центральной консоли в электронную «приборку» перед водителем. И крайне сложно не присоединиться к этому хору. Такого «киноэкрана» вместо монитора головного устройства и близко нет ни у какого авто ни в модельном ряду VW, ни в арсенале брендов-конкурентов. Даже установленный на примерно том же месте хваленый «планшетник» у Volvo — попросту теряется.

Что особенно приятно, фольксвагеновцы не стали на радостях заваливать все дюймы внушительнейшего тачскрина Touareg кучей назойливой информации. Нет! По большому счету, водитель и передний пассажир немецкого кроссовера видят на этом мониторе примерно ту же картинку из менюшек и пиктограмм, что и на аналогичных (но куда меньших по размеру) девйсах в прочих моделях бренда.

Прелесть гигантского «телека» Touareg в том, что ты должен дико постараться, чтобы промахнуться мимо нужной тебе «кнопки», проецируемой на нем! Это крайне сложно сделать даже практически не глядя в сторону центральной консоли. Большой, с большими «иконками», с крупной картой, если используешь встроенный навигатор, такой монитор — мечта водителя-киномана. Правда-правда: этот немецкий кроссовер играючи взял бы первое место в любом конкурсе среди машин по удобству просмотра видео всеми пассажирами одновременно. Да что там говорить, если в некоторых российских семьях на квартирной кухне «телек» куда меньших размеров.

Фото: Вячеслав Василенко

Про эргономику и комфорт в салоне флагмана Volkswagen «рассыпаться» бессмысленно — все у него обязано быть на высшем уровне. Однако, как говорится, «есть нюанс» и кроется он в общем ощущении от машины. Touareg предыдущих поколений, безусловно, были хороши — каждый для своего времени. Но ощущались ровно так же как и любая другая модель VW (c поправкой на класс, разумеется).

Образно говоря, предки этого кроссовера ассоциировались с вышколенным и высокопрофессиональным менеджером, назубок знающим свое дело, готовом «на 5 баллов» выполнить любое распоряжение руководства — водителя то есть. Новый Touareg уже совсем не таков! Теперь он напоминает не подчиненного в офисе, а твоего личного дворецкого! Машина все так же готова для тебя на все, но ты для нее уже не «шеф», а «ваше превосходительство»!

Высокотехнологичный комфорт в салоне теперь получил отчетливый флер сибаритства, присущий машинам немецких премиальных брендов. Характер кроссовера на ходу также изменился. Просто знать, что у него имеется регулируемая пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, подруливающие задние колеса, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, отличная «шумка» и «тэдэ и тэпэ» — это одно.

Но ощущать, как все это трудится в комплексе с 340-сильным бензиновым V6 и восмиступенчатой АКП — совершенно другое. Как ни парадоксально, но эта модель VW на ходу теперь отчетливо напоминает BMW по сложно формализуемому, но совершенно четко ощущаемому и потому ключевому признаку: теперь в Touareg, как и в баварских машинах, ты перестаешь ощущать скорость.

Фото: Алексей Батушенко

Вроде едешь себе легко и спокойно по шоссе, но в какой-то момент глядишь на спидометр — а там 180—190 км/ч при разрешенных 90! Как-то само-собой разгоняешься — настолько четкий и спокойный контроль за ситуацией теперь обеспечивает и VW Touareg. На предыдущем поколении кроссовера такого не было: там движение ощущалось гораздо более непосредственно. «Туарег» нынешнего поколения воспринимаешь, как крайне комфортабельную на любой скорости и солидную машину. Не для мальчика, но для мужа!

При этом и «пулять» на ней можно как ужаленному в одно место. С 340-сильным двигателем Touareg выстреливает «до сотни» за 5,9 секунды. Это очень здорово для куда более компактного авто, а для двухтонного «бегемотика» — вообще красота! И разгоняется-то как: без намека на какое-либо напряжение, не «выпучив глаза», так сказать, а легко и изящно — словно по льду скользит. При этом — полный контроль над машиной. При любых маневрах и на любой скорости! Да, давно в руки не попадался крупный кроссовер, который бы доставлял такие эмоции. Кайф!

Но ничто хорошее бесплатно не достается. Расход бензина при активной езде на таком Volkswagen Touareg не хочет опускаться ниже 23 л/100 км. Приняв для себя в качестве базового неторопливый «пенсионерский» стиль движения, можно уложиться в 14—15 литров «на сотню».

Фото: Алексей Батушенко

Между тем, на официальном сайте производителя указано, что машина «жрет» всего 9,1 литр. Автор этих строк и на этот раз по многолетней привычке не поверил в технические сказки о столь малом расходе топлива у 340-сильного кроссовера.

Однако, сам того не желая, сумел однажды превзойти даже этот минималистический рекорд. Как-то случилось прокатиться поздним вечером порядка 40 км по относительно пустой трассе, увешанной камерами ГИБДД и знаками ограничения скорости в населенных пунктах — от Зеленограда до МКАД, если кому интересно. Чтобы облегчить себе жизнь, выставил на круиз-контроле (адаптивном, разумеется) скорость 78 км/ч и покатил. К концу отрезка, пока не «уперся» в стандартный затор перед Химками, борткомпьютер кроссовера демонстрировал сногсшибательную топливную экономичность — на уровне 8,9 л/100 км!

В заключение заметим, что вышеописанное великолепие под названием Volkswagen Touareg в топовой комплектации R-line, с кучей дополнительных опций, вроде проектора информации на лобовое стекло и стеклянной крыши, обойдется примерно в 5,7 млн. рублей. Для сравнения: BMW X5 с аналогичным по мощности 340-сильным бензиновым мотором и аналогичным же набором опций — попросит за себя практически столько же.

Теперь осталось ответить на последний вопрос: когда именно компания Volkswagen уже наконец перестанет ходить вокруг да около и объявит, что начинает игру в премиальном сегменте авторынка?! По крайней мере, по факту машины бренда уже полностью соответствуют всем требованиям, принятым в высшей «лиге» — и по характеристикам, и по цене…

авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
17 ноября 2018
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