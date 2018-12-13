Зачем в машине нужен центральный тоннель на полу второго ряда

Фото Daimler
В современных автомобилях на втором ряду почти всегда хватает места для троих пассажиров. Но, как правило, больше всего обделен комфортом тот, кому достанется место по центру. Мало того, что его жмут с обеих сторон, так еще под ногами мешается высокий продольный выступ в полу посередине салона. Зачем он нужен, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Как известно, первые машины в конце XIX и начале XX века были заднеприводными. Если в таких автомобилях двигатель располагался в передней части, то от моторного отсека к задней оси тянулся карданный вал для передачи крутящего момента. Естественно, он занимал определенное место в конструкции машины и прятался внутри так называемого трансмиссионного тоннеля в виде продольной возвышенности, разделяющей салон на две равные части.

Начиная с 30-х годов прошлого века мировой автопром стал выпускать автомобили с передними ведущими колесами. Кроме того, что такие машины на скользкой дороге легче управляются, их конструкция лишилась трансмиссионного тоннеля, который не только прибавлял ей лишние килограммы, но и занимал драгоценное пространство на заднем ряду сидений. Отчасти и по этим причинам в современном легковом автотранспорте используется в основном привод на передние колеса.

Впрочем, в современных перденприводных авто выступ на полу в задней части салона никуда не делся, хотя, возможно, и стал ниже. Несмотря на отсутствие карданного вала, его все равно по-прежнему называют «трансмиссионным тоннелем», а сохранен он в машинах с передними ведущими колесами прежде всего для улучшения жесткости кузова.

В любом случае его высота в таких авто обычно ниже, чем в заднеприводных и полноприводных, где карданный вал также считается неотъемлемой частью конструкции. Напомним, что классические шасси с задними ведущими колесами используют в основном премиальные бренды — такие, как Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin и пр.

В отличие от ситуации на втором ряду, передняя часть трансмиссионного тоннеля, расположенная между креслами водителя и пассажира, на комфорт седоков почти не влияет. К тому же здесь успешно находят себе место такие полезные опции, как подстаканники, компактные вещевые отсеки и прочее дополнительное оборудование.

авторынок, производители, производство, технология
14 декабря 2018
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