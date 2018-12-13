Зачем в машине нужен центральный тоннель на полу второго ряда

Впрочем, в современных перденприводных авто выступ на полу в задней части салона никуда не делся, хотя, возможно, и стал ниже. Несмотря на отсутствие карданного вала, его все равно по-прежнему называют «трансмиссионным тоннелем», а сохранен он в машинах с передними ведущими колесами прежде всего для улучшения жесткости кузова.

В любом случае его высота в таких авто обычно ниже, чем в заднеприводных и полноприводных, где карданный вал также считается неотъемлемой частью конструкции. Напомним, что классические шасси с задними ведущими колесами используют в основном премиальные бренды — такие, как Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin и пр.

В отличие от ситуации на втором ряду, передняя часть трансмиссионного тоннеля, расположенная между креслами водителя и пассажира, на комфорт седоков почти не влияет. К тому же здесь успешно находят себе место такие полезные опции, как подстаканники, компактные вещевые отсеки и прочее дополнительное оборудование.