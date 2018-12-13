Зачем в машине нужен центральный тоннель на полу второго ряда

Как известно, первые машины в конце XIX и начале XX века были заднеприводными. Если в таких автомобилях двигатель располагался в передней части, то от моторного отсека к задней оси тянулся карданный вал для передачи крутящего момента. Естественно, он занимал определенное место в конструкции машины и прятался внутри так называемого трансмиссионного тоннеля в виде продольной возвышенности, разделяющей салон на две равные части.
Начиная с 30-х годов прошлого века мировой автопром стал выпускать автомобили с передними ведущими колесами. Кроме того, что такие машины на скользкой дороге легче управляются, их конструкция лишилась трансмиссионного тоннеля, который не только прибавлял ей лишние килограммы, но и занимал драгоценное пространство на заднем ряду сидений. Отчасти и по этим причинам в современном легковом автотранспорте используется в основном привод на передние колеса.